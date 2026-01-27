- Дата публикации
Какие яйца лучше покупать — белые или коричневые: окончательный ответ экспертов
Развенчиваем мифы о яйцах разного цвета: что влияет на их пользу, вкус и качество, а что нет, и как выбрать лучшие для себя.
Когда стоишь перед витриной с яйцами, один из первых вопросов: какие лучше покупать — белые или коричневые? Некоторые уверены, что коричневые — более натуральные, другие говорят, что цвет скорлупы влияет на вкус и пользу. На самом деле все значительно проще, потому что цвет оболочки не определяет никаких свойств яйца. Рассказываем, что действительно важно и почему эксперты советуют обращать внимание не на цвет, а на другие параметры.
Почему куриные яйца имеют разный цвет скорлупы
Главное, что нужно знать: цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы. Белые яйца несут куры с белыми перьями и светлыми мочками на ушах, коричневые — куры с темным оперением и мочками.
Что действительно влияет на качество яиц
Эксперты отмечают, что цвет скорлупы — это не о питательности, вкусе или пользе. Гораздо важнее:
Рацион птицы. Куры, питающиеся качественным кормом с достаточным количеством витаминов, омега-кислот и зеленых добавок, несут яйца с насыщенным желтком и лучшим вкусом.
Условия содержания кур. Свободный доступ к траве и солнцу также влияет на качество яиц. Куры, живущие в стрессе или тесных клетках, несут яйца с более тонкой скорлупой.
Свежесть. Чем свежее яйцо, тем лучше текстура белка и более насыщенный аромат желтка — независимо от цвета.
Следовательно, качество зависит прежде всего от питания и ухода за птицей, а не от того, белая или коричневая скорлупа.
Мифы, о которых стоит забыть
«Коричневые яйца — более полезные». Это утверждение не имеет научной основы. Ни одно исследование не подтверждает, что цвет скорлупы изменяет содержание белка, жиров или витаминов.
«Белые яйца хуже». Вкус и питательность — это о том, чем кормили курицу, а не о цвете скорлупы.