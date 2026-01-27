Какие яйца самые лучшие и самые полезные / © Freepik

Когда стоишь перед витриной с яйцами, один из первых вопросов: какие лучше покупать — белые или коричневые? Некоторые уверены, что коричневые — более натуральные, другие говорят, что цвет скорлупы влияет на вкус и пользу. На самом деле все значительно проще, потому что цвет оболочки не определяет никаких свойств яйца. Рассказываем, что действительно важно и почему эксперты советуют обращать внимание не на цвет, а на другие параметры.

Почему куриные яйца имеют разный цвет скорлупы

Главное, что нужно знать: цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы. Белые яйца несут куры с белыми перьями и светлыми мочками на ушах, коричневые — куры с темным оперением и мочками.

Что действительно влияет на качество яиц

Эксперты отмечают, что цвет скорлупы — это не о питательности, вкусе или пользе. Гораздо важнее:

Рацион птицы. Куры, питающиеся качественным кормом с достаточным количеством витаминов, омега-кислот и зеленых добавок, несут яйца с насыщенным желтком и лучшим вкусом.

Условия содержания кур. Свободный доступ к траве и солнцу также влияет на качество яиц. Куры, живущие в стрессе или тесных клетках, несут яйца с более тонкой скорлупой.

Свежесть. Чем свежее яйцо, тем лучше текстура белка и более насыщенный аромат желтка — независимо от цвета.

Следовательно, качество зависит прежде всего от питания и ухода за птицей, а не от того, белая или коричневая скорлупа.

Мифы, о которых стоит забыть