Какие яйца нельзя красить на Пасху
Пасха традиционно ассоциируется с крашеными яйцами, однако не все из них подходят для этого процесса.
Покраска яиц на Пасху – это давняя традиция, которой все придерживаются. Каждый год многие красят яйца, не подозревая, что некоторые из них совсем не подходят для этого.
Важно знать, если красить яйца с микротрещинами, краска и уксус могут проникать внутрь, а это не только влияет на вкус, но и может быть опасно для здоровья.
Яйца с нарушенной цельностью скорлупы также нельзя красить, ведь они быстрее портятся, даже если их сварить.
Чем нельзя красить яйца
Классическая безопасная краска для пасхальных яиц должна быть изготовлена из пищевого красителя, воды и уксуса. Следует искать в магазинах любые красители со значком безопасные для пищевых продуктов.
В частности, не рекомендуется применять:
Анилиновые красители. Они содержат токсичные вещества и могут вызвать отравление.
Художественные краски – акварель, гуашь, краски для стен. Они не предназначены для контакта с едой.
Маркеры, фломастеры, чернила, не имеющие специальной маркировки «пищевой». Они тоже опасны.
