Какие яйца нельзя красить на Пасху

Пасхальные яйца

Покраска яиц на Пасху – это давняя традиция, которой все придерживаются. Каждый год многие красят яйца, не подозревая, что некоторые из них совсем не подходят для этого.

Важно знать, если красить яйца с микротрещинами, краска и уксус могут проникать внутрь, а это не только влияет на вкус, но и может быть опасно для здоровья.

Яйца с нарушенной цельностью скорлупы также нельзя красить, ведь они быстрее портятся, даже если их сварить.

Чем нельзя красить яйца

Классическая безопасная краска для пасхальных яиц должна быть изготовлена ​​из пищевого красителя, воды и уксуса. Следует искать в магазинах любые красители со значком безопасные для пищевых продуктов.

В частности, не рекомендуется применять:

Анилиновые красители. Они содержат токсичные вещества и могут вызвать отравление.

Художественные краски – акварель, гуашь, краски для стен. Они не предназначены для контакта с едой.

Маркеры, фломастеры, чернила, не имеющие специальной маркировки «пищевой». Они тоже опасны.

