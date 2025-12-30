- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие яйца самые полезные: эксперты назвали лучший способ приготовления
Яйца давно стали неотделимой частью нашего рациона, однако споры об их пользе и способах приготовления не утихают. Британские диетологи разложили по полочкам, который метод приготовления сохраняет максимум питательных веществ.
Несмотря на старые мифы о холестерине, современные диетологи называют яйца «диетическим источником энергии». Одно большое яйцо содержит около 7,5 г белка, витамины B и D и всего 78 калорий.
Но способ приготовления имеет решающее значение. Издание Daily Mail вместе с нутрициологом Робом Гобсоном составило рейтинг от лучшего к худшему методу.
1. Вареные (Топ-выбор)
Это золотой эталон. Варка не добавляет лишних жиров или калорий.
Жидкий желток (4-6 мин): Сохраняет термочувствительные нутриенты, такие как холин и лютеин (важные для мозга и глаз).
Круто сваренные (10-12 мин): делают белок максимально усваиваемым (тело усваивает 91% приготовленного белка против 51% сырого).
2. Пашот
Почти такие же полезные, как вареные, поскольку готовятся без жира. Единственный минус – потеря части белка, если белок сварился не полностью или «расплылся» в воде, а также добавление соли в воду.
3. Запеченные (и блюда типа шакшуки)
Хороший вариант, потому что позволяет готовить при более низких температурах, чем жарка. Большой плюс – возможность добавить овощи (томаты, перец), что повышает питательную ценность всего блюда.
4. Скрембл (болтанка)
Может быть полезным, если не переусердствовать с добавками. Часто в скрембл добавляют сливки или масло, удваивающее жирность. Эксперты советуют готовить на медленном огне с каплей молока, а не сливок.
5. Жареные (наименее полезные)
Высокая температура может окислять жиры, а использование масла добавляет излишние калории (около 90 ккал и 10 г жира в порцию). Если жарите, лучше оставлять желток жидким (sunny-side up), чтобы снизить его контакт с высокими температурами.
Выбрасывать ли желток?
Эксперты категоричны: нет . Хотя в белке много протеина, 90% витаминов, минералов и антиоксидантов содержатся именно в желтке. Удаляя его, вы лишаете себя основной пользы продукта.
Напомним, в последнее время белок стал главной звездой на полках супермаркетов и в соцсетях: high protein пишут на йогуртах, снеках, батончиках и даже на попкорне. Но специалисты объясняют, что организму нужно гораздо меньше , чем навязывающая реклама.