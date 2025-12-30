Какие яйца самые полезные: эксперты назвали лучший способ приготовления

Диетологи признали арене яйца самыми полезными / © Pixabay

Несмотря на старые мифы о холестерине, современные диетологи называют яйца «диетическим источником энергии». Одно большое яйцо содержит около 7,5 г белка, витамины B и D и всего 78 калорий.

Но способ приготовления имеет решающее значение. Издание Daily Mail вместе с нутрициологом Робом Гобсоном составило рейтинг от лучшего к худшему методу.

1. Вареные (Топ-выбор)

Это золотой эталон. Варка не добавляет лишних жиров или калорий.

Жидкий желток (4-6 мин): Сохраняет термочувствительные нутриенты, такие как холин и лютеин (важные для мозга и глаз).

Круто сваренные (10-12 мин): делают белок максимально усваиваемым (тело усваивает 91% приготовленного белка против 51% сырого).

2. Пашот

Почти такие же полезные, как вареные, поскольку готовятся без жира. Единственный минус – потеря части белка, если белок сварился не полностью или «расплылся» в воде, а также добавление соли в воду.

3. Запеченные (и блюда типа шакшуки)

Хороший вариант, потому что позволяет готовить при более низких температурах, чем жарка. Большой плюс – возможность добавить овощи (томаты, перец), что повышает питательную ценность всего блюда.

4. Скрембл (болтанка)

Может быть полезным, если не переусердствовать с добавками. Часто в скрембл добавляют сливки или масло, удваивающее жирность. Эксперты советуют готовить на медленном огне с каплей молока, а не сливок.

5. Жареные (наименее полезные)

Высокая температура может окислять жиры, а использование масла добавляет излишние калории (около 90 ккал и 10 г жира в порцию). Если жарите, лучше оставлять желток жидким (sunny-side up), чтобы снизить его контакт с высокими температурами.

Выбрасывать ли желток?

Эксперты категоричны: нет . Хотя в белке много протеина, 90% витаминов, минералов и антиоксидантов содержатся именно в желтке. Удаляя его, вы лишаете себя основной пользы продукта.

Напомним, в последнее время белок стал главной звездой на полках супермаркетов и в соцсетях: high protein пишут на йогуртах, снеках, батончиках и даже на попкорне. Но специалисты объясняют, что организму нужно гораздо меньше , чем навязывающая реклама.