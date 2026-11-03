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Какие яйца вкуснее и питательнее — белые или коричневые: эксперты дали окончательный ответ
И белые, и коричневые яйца одинаково питательны. При выборе лучше обращать внимание на свежесть, размер, условия хранения и информацию о рационе кур.
При покупке яиц многие предпочитают коричневые, считая их более натуральными, вкусными и полезными. Другие убеждены, что белые яйца ничем не уступают, а переплачивать за темную скорлупу нет смысла. Эксперты объяснили, действительно ли цвет влияет на вкус и питательность продукта. Ответ может удивить: решающее значение имеет не оттенок скорлупы, а порода курицы и ее рацион.
Почему яйца бывают белыми и коричневыми
Цвет скорлупы зависит прежде всего от генетики и породы курицы. Птицы определенных пород откладывают яйца с белой скорлупой, другие — с коричневой. Оттенок формируется благодаря пигментам, которые добавляются к скорлупе во время ее образования.
По информации Министерства сельского хозяйства США, цвет скорлупы определяется породой курицы и не свидетельствует о высоком качестве или питательности яйца. Поэтому коричневый цвет не означает, что продукт больше витаминов, белка или минералов.
Какие яйца питательнее: белые или коричневые
При одинаковых условиях содержания и питания кур существенной разницы в питательном составе белых и коричневых яиц нет. Оба вида содержат полноценный белок, жиры, витамины и минералы.
Одно крупное яйцо в среднем обеспечивает около 6 г белка. Также в нем есть витамины A, D, E и группы B, холин, селен и фосфор. Эти вещества важны для работы нервной системы, обмена веществ, поддержания мышц и нормального функционирования организма.
В то же время, питательность может изменяться в зависимости от корма. Например, если кур кормят специально обогащенными смесями, яйца могут содержать больше омега-3 жирных кислот или витамина D. Такие отличия связаны именно с рационом птицы, а не с цветом скорлупы.
Какие яйца вкуснее
На вкус яйца оказывают влияние свежесть, корм курицы и условия хранения. Сам по себе коричневый или белый цвет скорлупы не делает продукт более вкусным.
Даже насыщенность желтка не является надежным показателем питательности. Его оттенок зависит от количества природных пигментов в корме: кукуруза, зелень и другие растительные компоненты могут делать желток ярче. Поэтому оранжевый цвет не означает автоматически, что яйцо полезнее того, у которого желток светло-желтый.
Почему коричневые яйца часто стоят дороже
Разница в цене обычно объясняется особенностями выращивания кур. Породы, несущие коричневые яйца, нередко имеют большую массу тела и требуют больше корма. Затраты на производство могут быть выше, что влияет на конечную стоимость продукта.