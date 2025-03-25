Какие действия и поведение родителей не должен видеть ребенок: об этом необходимо знать

Поведение родителей оказывает большое влияние на детей, потому что дети все перенимают от взрослых. Поэтому крайне важно, чтобы родители давали детям хороший и положительный пример.
Эти действия и поведение родителей не должен видеть ни один ребенок: советы психологов
- Плохое отношение друг к другу. Дети полностью копируют сценарий поведения родителей. И во взрослой жизни в 90% случаев воспроизводят его. Если родители постоянно ссорятся, оскорбляют друг друга, то ребенок сочтет, что это нормальные отношения. И во взрослом возрасте будет выстраивать личностные отношения согласно услышанному и увиденному в своей семье.
- На словах одно, на деле другое. Лучшее обучение и воспитание для ребенка – это пример родителей. Если учить своих малышей, как правильно вести себя за столом, общаться с людьми, убирать в своей комнате, то нужно это показывать на собственном примере. Если такие правила не будут соответствовать поведению родителей, то дети не будут усваивать их, а копировать то, что делают взрослые.
- Все свободное время со смартфоном. Сейчас многие взрослые люди в свободное время листают новостную ленту или сидят в соцсетях. Поэтому дети тоже хотят, чтобы у них были собственные гаджеты. Таким образом ни о каком правильном, активном и полезном досуге не может быть и речи. Ребёнку не будут интересны игры на свежем воздухе, чтение интересных книг и занятия спортом. Он будет полностью воспроизводить поведение своих родителей и все свое свободное время будет проводить с телефоном в руках.
- Секс. Взрослая жизнь и интимные отношения касаются только взрослых, поэтому дети ни в коем случае не должны этого видеть. Родители должны помнить, что дверь в их комнату должна быть закрыта. А заодно должны научить своих малышей стучать и ждать разрешения, чтобы зайти. Однако и взрослым следует помнить о том, что нельзя врываться в комнату своего ребенка, он также имеет право на личное пространство.
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