Какие женские прически и стрижки мужчины считают самыми сексуальными (фото)

Среди мужчин был проведен опрос на предмет, какие прически и стрижки считают привлекательными и сексуальными. Женщин могут и не согласиться с этим выбором, но мужчины, безусловно, считают их лучшими.

Челка на бок и ретро челка

В общем, мужчины особенно не любят челку, но челка, зачесанная набок, делает женщину, по мнению мужчин, желанной. Челка в таком случае не закрывает лицо, а обрамляет его и делает скулы изящными.

Челка на бок

Ретро-челка возвращает в эпоху трендов 60-х. Современная ретро-прическа с челкой была создана под влиянием замечательных актрис прошлых лет. Ретро челка имеет великолепный вид с длинными волосами, и такая стрижка выглядит стильной и омолаживающей.

Ретро челка

Волны и кудри

Волнистые волосы, по мнению мужчин, делают женский образ беззаботными, доступными и привлекательными. Если у вас естественные волнистые волосы, не стесняйтесь выставлять их напоказ.

Волнистые волосы

Кудрявая прическа привлекает внимание мужской статьи. Но убедитесь, что волосы ухожены, чисты и уложены. Волнистые и вьющиеся волосы будут сексуальными, но жирные распущенные волосы вызовут отвращение.

Кудрявые волосы

Прическа «лошадиный хвост»

Конский хвост – соблазнительная прическа для мужчин. Собранные волосы позволяют увидеть плечи и шею женщины. Несмотря на то, что эта прическа выглядит очень женственно, она одновременно делает женщину спортивной. Спортивное настроение вашей прически несомненно также привлекает мужчин.

Конский хвост

Омбре

Модный стиль двухцветной прически омбре также не остался незаметным для мужчин. Такая прическа, по их мнению, придает женщинам индивидуальность и действует на мужчин как магнит. Тем более что можно быть одновременно блондинкой и брюнеткой. Больше мужчинам нравятся серые оттенки омбре.

Омбре

Растрепанный пучок

Прическа с растрепанным пучком – это универсальный тренд. Такая прическа расслаблена, одновременно функциональна для домашних дел и даже для вечеринки.

Растрепанный пучок легко совмещать как с джинсами, так и с сексуальным платьем с открытой спиной.

Когда погода особенно жаркая и влажная, такую прическу можно сделать за несколько минут. Пучок подходит для всех типов волос, включая средние и длинные.

Пучок

Косы и плетение

Нежные прически, которые всегда привлекали мужчин всегда — это разнообразные косы и плетения. Такие прически придают женщине романтический вид.

Коса

Длинные прямые прически

Многие мужчины любят длинные волосы и, хотя прямые волосы – это противоположность вьющимся, такой образ тоже считается сексуальным.

Прямые длинные волосы

Прически в стиле бохо

Романтичным и сексуальным выглядят растрепанные волосы с разными косичками, локонами и шпильками.

Прическа бохо

Короткие прически

Мужчинам нравится не только длинные волосы, сексуальными считаются и короткие стрижки, такие как короткий боб, в стиле пикси или панка. Такую прическу, по их мнению, выбирает уверенная, стильная женщина.

Прическа пикси

Ну и, конечно, кому из мужчин не нравится прическа, которую можно назвать "сразу после сна" – слегка запутанные и не уложенные волосы бесспорно привлекают мужчин. Поэтому, если вы утром только проснулись и немного растрепанные – что может быть более сексуальным.

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