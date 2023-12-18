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Какие женские прически и стрижки мужчины считают самыми сексуальными (фото)

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
3 мин
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Какие женские прически и стрижки мужчины считают самыми сексуальными (фото)

Сексуальные прически

Какие женские прически больше всего нравятся мужчинам — результаты опроса

Среди мужчин был проведен опрос на предмет, какие прически и стрижки считают привлекательными и сексуальными. Женщин могут и не согласиться с этим выбором, но мужчины, безусловно, считают их лучшими.

Челка на бок и ретро челка

В общем, мужчины особенно не любят челку, но челка, зачесанная набок, делает женщину, по мнению мужчин, желанной. Челка в таком случае не закрывает лицо, а обрамляет его и делает скулы изящными.

Челка на бок / ©
Челка на бок

Ретро-челка возвращает в эпоху трендов 60-х. Современная ретро-прическа с челкой была создана под влиянием замечательных актрис прошлых лет. Ретро челка имеет великолепный вид с длинными волосами, и такая стрижка выглядит стильной и омолаживающей.

Ретро челка / ©
Ретро челка

Волны и кудри

Волнистые волосы, по мнению мужчин, делают женский образ беззаботными, доступными и привлекательными. Если у вас естественные волнистые волосы, не стесняйтесь выставлять их напоказ.

Волнистые волосы / ©
Волнистые волосы

Кудрявая прическа привлекает внимание мужской статьи. Но убедитесь, что волосы ухожены, чисты и уложены. Волнистые и вьющиеся волосы будут сексуальными, но жирные распущенные волосы вызовут отвращение. 

Кудрявые волосы / ©
Кудрявые волосы

Прическа «лошадиный хвост»

Конский хвост – соблазнительная прическа для мужчин. Собранные волосы позволяют увидеть плечи и шею женщины. Несмотря на то, что эта прическа выглядит очень женственно, она одновременно делает женщину спортивной. Спортивное настроение вашей прически несомненно также привлекает мужчин.

Конский хвост / ©
Конский хвост

Омбре

Модный стиль двухцветной прически омбре также не остался незаметным для мужчин. Такая прическа, по их мнению, придает женщинам индивидуальность и действует на мужчин как магнит. Тем более что можно быть одновременно блондинкой и брюнеткой. Больше мужчинам нравятся серые оттенки омбре.

Омбре / ©
Омбре

Растрепанный пучок

Прическа с растрепанным пучком – это универсальный тренд. Такая прическа расслаблена, одновременно функциональна для домашних дел и даже для вечеринки.

Растрепанный пучок легко совмещать как с джинсами, так и с сексуальным платьем с открытой спиной.

Когда погода особенно жаркая и влажная, такую прическу можно сделать за несколько минут. Пучок подходит для всех типов волос, включая средние и длинные.

Пучок / ©
Пучок

Косы и плетение

Нежные прически, которые всегда привлекали мужчин всегда — это разнообразные косы и плетения. Такие прически придают женщине романтический вид.

Коса / ©
Коса

Длинные прямые прически

Многие мужчины любят длинные волосы и, хотя прямые волосы – это противоположность вьющимся, такой образ тоже считается сексуальным.

Прямые длинные волосы / ©
Прямые длинные волосы

Прически в стиле бохо

Романтичным и сексуальным выглядят растрепанные волосы с разными косичками, локонами и шпильками.

Прическа бохо / ©
Прическа бохо

Короткие прически

Мужчинам нравится не только длинные волосы, сексуальными считаются и короткие стрижки, такие как короткий боб, в стиле пикси или панка. Такую прическу, по их мнению, выбирает уверенная, стильная женщина.

Прическа пикси / ©
Прическа пикси

Ну и, конечно, кому из мужчин не нравится прическа, которую можно назвать "сразу после сна" – слегка запутанные и не уложенные волосы бесспорно привлекают мужчин. Поэтому, если вы утром только проснулись и немного растрепанные – что может быть более сексуальным.

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Дата публикации
Просмотры
545
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