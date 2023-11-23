Какие зимние платья будут на пике трендов 2024: от них не оторвать глаз – вам точно понравятся

Вы обязательно должны иметь в своем гардеробе хоть одно такое платье.

Зимой также хочется выглядеть красиво и стильно. Каждая девушка хочет оставаться привлекательной даже когда очень холодно. И стилисты с дизайнерами только за. Поэтому предлагают этого зимнего сезона 2023-2024 множество красивых и изысканных платьев на любой вкус и кошелек. Рассказываем, какие зимние платья должны обязательно быть в вашем гардеробе.

Раньше мы писали о модных образах с пуховиком, которые вам непременно захочется повторить.

Зимнее платье миди длины

Модное зимнее платье меди / Фото: pixabay.com

Это самый оптимальный вариант зимней одежды. Такое платье должно быть обязательно из теплого материала, чтобы вы не простудились. Дополнить платье можно высокими сапогами, ботфортами и короткой обувью. Также не следует забывать о теплых колготках.

Зимнее трикотажное платье

Модное трикотажное зимнее платье / Фото: pixabay.com

Здесь следует обращать внимание на плотность ткани. Может показаться, что трикотаж подходит только для межсезонья, но это не так. Выбирая себе такое платье, просто отдавайте предпочтение более теплым моделям свободного кроя. Эти платья на пике популярности уже не один сезон подряд и не собираются сдавать свои позиции.

Вязаное зимнее платье

Модное зимнее вязаное платье / Фото: pixabay.com

Вязаная одежда держит первенство на модном олимпе в зимнем сезоне 2023-2024. Сейчас множество вариантов вязаных платьев. Наиболее популярны платья с крупной вязкой свободного кроя любой длины. Под такую одежду следует обувать грубые ботинки или сапоги-трубы. Тогда у вас будет стильный и потрясающий вид.

Зимнее нарядное платье

Модное нарядное платье на зиму / Фото: pixabay.com

Такое платье должно всегда быть в гардеробе, поскольку зимой множество праздников – от Рождества до Нового года. Поэтому однотонное изысканное платье зеленого, красного, оранжевого цвета пригодится. Если хотите добавить краски в свой праздничный аутфит, можно рассмотреть варианты с принтами. В этом сезоне бесспорный хит – шелковое платье в тандеме с кардиганом или свитшотом.

Зимнее платье для пышных форм

Модное платье для пышных форм / Фото: pixabay.com

Если у вас пышные формы, тогда следует выбирать платья свободного или прямого кроя. Обращайте внимание на фактурную плотную ткань, она будет держать вашу талию в рамках, не расплываясь. Такое платье подчеркнет вашу естественную красоту и замаскирует недостатки. Только стоит избегать ярких цветов, крупных цветочных принтов и горизонтальных полос – это будет искажать и увеличивать вашу талию. Предпочитайте монохромные естественные цвета и минималистический стиль, тогда ваш аутфит будет непревзойденным.

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