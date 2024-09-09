Какие знаки зодиака могут истощать и забирать всю энергию других людей: таких четыре

Эти знаки зодиака оказывают большое влияние на других, но оно не всегда положительное. Наверное, хоть раз в жизни каждый из нас чувствовал себя уставшим после общения с некоторыми людьми. Они буквально поедают энергию, оставляя после себя только головную боль. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые способны истощать других только своим присутствием.

Близнецы

Это очень общительный и коммуникабельный знак зодиака, Близнецы умеют находить подход к любому. Но иногда сами этого не замечают, как перегибают палку, ведь становятся слишком навязчивыми. Не каждому человеку удается прекратить общение с Близнецами, поэтому астрологи советуют просто не вступать в контакт с ними. Особенно это касается Весов и Тельцов, не умеющих защищаться и не имеющих такой мощной энергетики, как Овны или Козероги.

Скорпион

Родившиеся под этим знаком зодиака способны трансформировать все, к чему прикасаются, это касается также людей. Их мощная энергетика иногда может просто давить на других. Поэтому, если вы не готовы к трудным преобразованиям в своей жизни, лучше избегать общения с такими людьми. Поскольку они могут провоцировать изменения, часто очень неприятные и разрушительные. К тому же, Скорпионы стремятся контролировать все и всех, а тех, кто с этим не согласен, ждет жестокая месть.

Козерог

Может показаться странным, почему Козерог попал в этот список. Однако, этот знак зодиака вовсе не питает эмпатии и сострадания к другим людям, что может истощать. От его давления часто страдают именно близкие, друзья и знакомые. Козероги не умеют отступаться от своего, им совершенно безразлично, истощают они других или нет. Поэтому чувствительным людям лучше обходить их десятыми дорогами, чтобы не оказаться под прессингом.

Рыбы

Этот знак зодиака умеет играть на чувствах других людей, чтобы добиться своего. У Рыб очень развита интуиция, поэтому они найдут все ваши болевые точки, на которых отлично сыграют. Этот знак зодиака может кричать и плакать, лишь бы добиться своего. И добивается, ведь не каждому по силам терпеть его истерики. А еще они отлично включают манипуляцию молчанием, что очень раздражает других. Поэтому можно сказать, что Рыбы своим давлением всегда добиваются своего, даже путём эмоционального террора.

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