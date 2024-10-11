Какие знаки зодиака оберегают высшие силы: их всегда будут защищать и поддерживать

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые находятся под защитой ангелов.
Рассказываем, кто из знаков зодиака имеет мощную небесную защиту, кажется, что их ничто не может одолеть.
Овен
Это первый знак зодиакального круга, поэтому он имеет безудержную жажду жизни и приключений. Ему достаточно легко удается решать любые проблемы и выходить сухим из воды. Другим остается только удивляться, как у них это выходит. А все потому, что Овна ведут высшие силы, и в трудные минуты он смело может обращаться к ним за помощью в форме молитвы. Однако, чтобы не потерять покровительство небес, этому знаку нельзя лгать ни себе, ни другим.
Телец
Это знак зодиака, который уважает стабильность и комфорт, поэтому очень переживает за то, чтобы не потерять свое благосостояние. Иногда он придумывает себе кучу проблем, а потом сам пытается их решить. Впрочем, у него есть ангел-хранитель, который всегда направляет его на правильный путь и не дает сойти с него. Кажется, что этот знак зодиака легко преодолевает жизненные препятствия и добивается своих целей. А все потому, что высшие силы помогают Тельцам становиться успешными и счастливыми.
Лев
Представители этого знака зодиака хотят быть первыми во всем и для этого усердно работают. Высшие силы любят их за стойкость, властность и решительность, поэтому всегда дают им то, что они хотят. Однако, чтобы Лев не упускал своих возможностей и удачи, ему нельзя манипулировать другими людьми. Иначе ангел-хранитель покинет своего подопечного и больше никогда не вернется.
Стрелец
Стрельцов всегда сопровождает везение, и вот почему. Этот знак зодиака имеет в покровителях щедрого Юпитера – планету безграничных возможностей. Поэтому все беды обходят Стрельцов стороной, они словно "рожденные в рубашке". Стрельцам везет во всем – в деньгах, отношениях, с работой и друзьями. Однако они всегда должны идти к своей цели, иначе судьба будет отбрасывать их назад, и им придется все начинать снова.
Рыбы
Это знак зодиака, которому везет практически во всем. А все недаром, просто Рыбы имеют в покровителях очень сильного ангела-хранителя. Они могут позволить себе даже не напрягаться, деньги, успех и счастье сами плывут в их руки. Рыбы, если испытывают какую-нибудь проблему, могут легко ее избежать, потому что имеют хорошо развитую интуицию. Чтобы эта белая полоса никогда не заканчивалась, Рыбам нужно всегда прислушиваться к своему внутреннему голосу.
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