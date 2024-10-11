Какие знаки зодиака оберегают высшие силы: их всегда будут защищать и поддерживать

Рассказываем, кто из знаков зодиака имеет мощную небесную защиту, кажется, что их ничто не может одолеть.

Овен

Это первый знак зодиакального круга, поэтому он имеет безудержную жажду жизни и приключений. Ему достаточно легко удается решать любые проблемы и выходить сухим из воды. Другим остается только удивляться, как у них это выходит. А все потому, что Овна ведут высшие силы, и в трудные минуты он смело может обращаться к ним за помощью в форме молитвы. Однако, чтобы не потерять покровительство небес, этому знаку нельзя лгать ни себе, ни другим.

Телец

Это знак зодиака, который уважает стабильность и комфорт, поэтому очень переживает за то, чтобы не потерять свое благосостояние. Иногда он придумывает себе кучу проблем, а потом сам пытается их решить. Впрочем, у него есть ангел-хранитель, который всегда направляет его на правильный путь и не дает сойти с него. Кажется, что этот знак зодиака легко преодолевает жизненные препятствия и добивается своих целей. А все потому, что высшие силы помогают Тельцам становиться успешными и счастливыми.

Лев

Представители этого знака зодиака хотят быть первыми во всем и для этого усердно работают. Высшие силы любят их за стойкость, властность и решительность, поэтому всегда дают им то, что они хотят. Однако, чтобы Лев не упускал своих возможностей и удачи, ему нельзя манипулировать другими людьми. Иначе ангел-хранитель покинет своего подопечного и больше никогда не вернется.

Стрелец

Стрельцов всегда сопровождает везение, и вот почему. Этот знак зодиака имеет в покровителях щедрого Юпитера – планету безграничных возможностей. Поэтому все беды обходят Стрельцов стороной, они словно "рожденные в рубашке". Стрельцам везет во всем – в деньгах, отношениях, с работой и друзьями. Однако они всегда должны идти к своей цели, иначе судьба будет отбрасывать их назад, и им придется все начинать снова.

Рыбы

Это знак зодиака, которому везет практически во всем. А все недаром, просто Рыбы имеют в покровителях очень сильного ангела-хранителя. Они могут позволить себе даже не напрягаться, деньги, успех и счастье сами плывут в их руки. Рыбы, если испытывают какую-нибудь проблему, могут легко ее избежать, потому что имеют хорошо развитую интуицию. Чтобы эта белая полоса никогда не заканчивалась, Рыбам нужно всегда прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Читайте также:

Выберите символ, чтобы узнать послание вашего ангела-хранителя

Эти знаки зодиака зарабатывают больше всех: им даются все возможности для успеха и богатства.

Эти три знака зодиака расстаются чаще других: они не созданы для брака