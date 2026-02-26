Какие знаки зодиака оберегают высшие силы: их всегда будут защищать и поддерживать

Какие знаки зодиака защищают высшие силы / © Mixnews

Реклама

В разных культурах издавна верили, что некоторые люди рождаются под особой звездой. Им открываются все возможности, которые остаются недоступными для других. Таких людей судьба будто оберегает, подсказывает правильные шаги и защищает от бед. Астрологи убеждают, что есть три знака зодиака, защищающих высшие силы.

Рыбы

Рыбы с детства имеют ощущение, что их ведет невидимая рука. Они редко попадают в настоящие неприятности, будто всегда успевают шагнуть в сторону до того, как угроза станет реальной. Их интуиция настолько тонка, что иногда кажется, будто они получают подсказки сверху. Высшие силы поддерживают Рыб в духовных поисках, в сложных выборах и в моменты, когда нужно чудо, и оно обычно приходит.

Стрелец

Стрельцов называют детьми удачи не просто так. Их жизненный путь часто состоит из случайных, но очень удачных обстоятельств. Дверь открывается именно в тот момент, когда это необходимо, люди помогают именно тогда, когда поддержка наиболее нужна, а проблемы решаются сами собой. Высшие силы ведут Стрельца туда, где он должен быть в правильное время и с нужными людьми. Даже в кризисе они находят шанс, а в провале — точку роста. Именно поэтому Стрельцы часто достигают многого, хотя внешне кажется, что им просто везет.

Реклама

Дева

Хотя Дев считают рациональными и практичными, именно на них часто обращают внимание высшие силы. Этот знак никому не делает зла, всегда стремится к порядку и пытается поддерживать других. Астрологи говорят: вселенная возвращает Девам их добро, поэтому они, даже проходя сложные периоды, никогда не теряют внутреннюю опору и стабильность. Девы могут замечать, что в самый критический момент все вдруг складывается, как положено, словно кто-то невидимый расчищает им путь к успеху.