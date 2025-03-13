Каких расцветок нужно избегать на кухне: будут портить настроение и аппетит

Кухня – это место, где обычно собирается вся семья, поэтому в этой комнате хочется уюта и приятной атмосферы. Но есть такие цвета, которых лучше избегать в кухонном интерьере, потому что они могут сделать помещение гнетущим и некомфортным.
Рассказываем, каких расцветок лучше избегать на кухне любой ценой.
Какие цвета не подходят для кухни: советы дизайнеров
- Ярко-красный. Это очень агрессивный цвет, он практически не сочетается с декоративными элементами. Хотя алые и рубиновые оттенки достаточно популярны для кухни. Однако дизайнеры все же рекомендуют избегать этого цвета и отдать предпочтение спокойным комфортным оттенкам, которые создавали бы атмосферу уюта и гармонии на кухне. Эксперты позволяют его использовать в некоторых отдельных элементах, например можно выбрать шкафчики такого цвета. Главное, чтобы красный не был основным.
- Темно-зеленый. Дизайнеры вообще не советуют использовать какие-либо темные цвета для кухни. А темно-зеленый даже при хорошем освещении будет раздражать и портить настроение. Лучше подобрать оливковый или фисташковый цвета – они будут создавать ощущение комфорта и баланса.
- Неоновые оттенки – это яркие варианты первичных и вторичных цветов, то есть зеленого, красного, синего и фиолетового. Они отличаются от обычных оттенков тем, что отражают больше света. Да, неоновые цвета бодрят и поднимают настроение, однако их рекомендуется использовать в малых дозах. Дизайнеры советуют брать для кухонного интерьера скорее какие-то неоновые вещи – посуду, статуэтки, вазочки и т.д.
- Глянцевый белый. Многие выбирают белый цвет для кухни, потому что он создает атмосферу чистоты и свежести. Однако блестящий белый цвет превращает кухню в клиническое пространство, в котором неуютно находиться – не то что кушать. К тому же такая кухня достаточно непрактична – ее постоянно надо натирать до блеска. Дизайнеры рекомендуют использовать кремовый цвет для кухонного интерьера – тогда комната будет комфортной и теплой.
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