Каких цветов в одежде нужно избегать женщинам за 50: эти оттенки придают возраст и уродуют образ

Стилисты рекомендуют женщинам, пересекшим рубеж в пятьдесят лет, отказаться от некоторых цветов в одежде. Поскольку такие оттенки будут не только старить, но и делать образ мрачным и неинтересным. Рассказываем, какого цвета в одежде следует избегать всем женщинам за 50.

Серый цвет

Каких цветов в одежде следует избегать женщинам 50+ / Фото: Freepik

Такой цвет сделает из самой привлекательной сорокалетней женщины настоящую серенькую мышку. Стилисты ни в коем случае не рекомендуют носить вещи таких оттенков, потому что они будут подчеркивать все морщинки на лице и будут добавлять лишние годы. Впрочем, если добавить, скажем, к брючному серому костюму белую рубашку или желтую блузу, тогда аутфит заиграет совсем другими мотивами. Еще серые вещи можно комбинировать с синим, красным, сиреневым и бежевым цветом.

Бордовый цвет

Каких цветов в одежде следует избегать женщинам 50+ / Фото: Freepik

Бордовый и все винные цвета вообще довольно странно смотрятся на женщинах всех возрастов. Они совершенно не стилизируются и прибавляют лишние годы. В настоящее время бордовый вообще неактуален, поэтому его лучше обходить стороной. Можно выбирать оттенки припыленного красного цвета, которые будут подходить к любому образу.

Черный цвет

Каких цветов в одежде следует избегать женщинам 50+ / Фото: Freepik

Черный цвет подходит женщинам до 30 лет, он выгодно стилизируется с другими вещами и придает образу элегантность. После 40 лет следует отказаться от него, потому что он подчеркивает все возрастные изменения на лице. Если без черных вещей не обойтись, можно надевать низ такого цвета, обязательно дополнив аутфит яркими естественными цветами.

Коричневый цвет

Каких цветов в одежде следует избегать женщинам 50+ / Фото: Freepik

Если вы любите коричневые оттенки, следует выбирать беж, капучино и светло-коричневый. Тогда ваш образ будет элегантным и роскошным, как у француженки. А вот коричневый темный цвет не стоит носить, он будет прибавлять возраст, сделает общий образ мрачным и неинтересным.

Яркие оттенки

Каких цветов в одежде следует избегать женщинам 50+ / Фото: Freepik

К ним относятся все неестественные оттенки, которые могут быть на одежде в виде принтов, линий и цветков. Не стоит носить вещи кричащих цветов, потому что они будут удешевлять ваш образ, делать его смешным и странным. Если вы любите светлые цвета, лучше предпочесть пастельные благородные оттенки, которые будут делать общий стиль изысканным и благородным.

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