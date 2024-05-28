Каких слов нет в украинском языке, но их часто употребляют: вы точно слышали такие

Сейчас многие украинцы активно переходят на общение на украинском языке. Но часто боятся того, что могут говорить неправильно то или иное слово, чего делать не стоит. Ведь любой навык можно отшлифовать многократными повторениями, поэтому ошибаться в процессе обучения – это нормально. Рассказываем, о семи самых распространенных словах, которых нет в украинском языке, но их постоянно употребляют, и какие формы правильные.

Какие 7 слов в украинском языке чаще всего употребляются с ошибками

"Даний – цей". Слово "даний" часто употребляется в значении этот или иной. Но это неправильно, поскольку является калькой русской лексемы "данный", что означает конкретное или избранное. Поэтому на украинском языке говорим этот, когда указываем что-то или кого-то.

Слово "даний" часто употребляется в значении этот или иной. Но это неправильно, поскольку является калькой русской лексемы "данный", что означает конкретное или избранное. Поэтому на украинском языке говорим этот, когда указываем что-то или кого-то. "Знаходиться – перебуває". Когда говорим о месте пребывания, то следует употреблять не "знаходиться", а находящийся или расположенный. К примеру, дом расположен по другому адресу.

Когда говорим о месте пребывания, то следует употреблять не "знаходиться", а находящийся или расположенный. К примеру, дом расположен по другому адресу. "Ти правий – и ти маєш рацію". Здесь используется еще одна русская калька на обозначение того, что с мнением собеседника соглашаются "ты прав". Правильно говорить по-украински – "ти маєш рацію". Хотя прилагательное правый также есть в украинском языке, но его употребляют, например, на обозначение антонима к слову "левый".

Здесь используется еще одна русская калька на обозначение того, что с мнением собеседника соглашаются "ты прав". Правильно говорить по-украински – "ти маєш рацію". Хотя прилагательное правый также есть в украинском языке, но его употребляют, например, на обозначение антонима к слову "левый". "У більшості випадків – здебільшого". В украинском языке на обозначение положительной тенденции во что бы то ни стало следует употреблять слово "здебільшого".

В украинском языке на обозначение положительной тенденции во что бы то ни стало следует употреблять слово "здебільшого". "Ясно – зрозуміло". Если мы хотим сказать, что нами принята и понятна информация, нужно говорить "зрозуміло". Ясно в украинском языке употребляется как наречие к прилагательному ясный. К примеру, ясно сияло майское солнце.

Если мы хотим сказать, что нами принята и понятна информация, нужно говорить "зрозуміло". Ясно в украинском языке употребляется как наречие к прилагательному ясный. К примеру, ясно сияло майское солнце. "Заставляти – змушувати". В украинском языке слово, означающее принуждение к определенному действию – это "змушувати". А заставлять можно что-нибудь какими-то предметами. К примеру, мама заставила подоконник цветами.

В украинском языке слово, означающее принуждение к определенному действию – это "змушувати". А заставлять можно что-нибудь какими-то предметами. К примеру, мама заставила подоконник цветами. "Розстрочка – на виплат". Если говорится о рассрочке какой-либо выплаты, то нужно говорить "на виплат". Рассрочки в украинском языке нет.

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