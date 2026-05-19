Каких собак лучше не заводить семьям с малышами: список из 12 пород

Реклама

При выборе собаки для семьи важно учитывать не только внешность или популярность породы, но и ее темперамент, уровень активности и поведенческие особенности. Некоторые собаки могут быть слишком энергичными, упрямыми или чувствительными к шуму и хаотичному поведению маленьких детей.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты отмечают, что не каждая порода хорошо подходит для жизни в семье с малышами. Одни собаки из-за больших размеров могут случайно травмировать ребенка во время игры, другие — остро реагируют на нарушение личного пространства или имеют сильный охранный инстинкт.

Реклама

В перечень пород, которые специалисты советуют выбирать с осторожностью семьям с маленькими детьми, вошел веймаранер. Эти собаки известны высокой активностью и потребностью в постоянных физических нагрузках. Породу выводили для охоты на крупную дичь, поэтому веймаранерам свойственна грубая и энергичная манера игры, которая может быть опасной для малышей.

Также в списке оказался чихуахуа. Несмотря на небольшой размер, эти собаки могут остро реагировать на нарушение личного пространства. Из-за того, что маленькие дети не всегда понимают сигналы животного, чиуауа способны отвечать лаем или агрессивным поведением.

Среди пород, которые могут создавать трудности для семей с детьми, называют и акиту. Этих собак годами использовали как охранников, поэтому они часто настороженно относятся к незнакомцам. Если в доме часто бывают гости или друзья детей, акита может воспринимать их как угрозу.

Не рекомендуют для семей с малышами и пекинеса. Представители этой породы могут быть вспыльчивыми и нервно реагировать на дерганье за шерсть или хвост. Кроме того, пекинесы часто сильно привязываются к одному хозяину и не любят делить его внимание.

Реклама

В перечне также есть сибирский хаски и аляскинский маламут. Обе породы отличаются силой, выносливостью и любовью к активным играм. Из-за больших размеров и чрезмерной энергичности они могут случайно сбить ребенка или травмировать его во время бега или игры. Специалисты также обращают внимание на их независимый характер и сложность дрессировки.

Еще одна порода в списке — ши-тцу. Эти собаки постоянно держатся рядом с хозяевами и часто крутятся под ногами, что может создавать опасность для маленьких детей. В то же время эксперты отмечают, что с возрастом ши-тцу становятся спокойнее.

Не лучшим вариантом для семей с малышами называют и австралийскую овчарку. Из-за сильного пастушьего инстинкта эти собаки могут пытаться «контролировать» детей, в частности кусать их за ноги или пятки. Кроме того, им требуется большое количество физических нагрузок и постоянное внимание.

В перечень вошел и бульмастиф. Несмотря на спокойный и ласковый характер, это очень большие собаки, которые не всегда осознают собственные габариты. Поэтому они могут нечаянно толкнуть или повалить маленького ребенка.

Реклама

Осторожность советуют проявлять и с чау-чау. Хотя внешне они напоминают плюшевых мишек, эти собаки могут раздражаться из-за детского шума и нуждаются в серьезной социализации и дрессировке.

Среди пород, которые могут сложно реагировать на детскую активность, также называют ротвейлера. Из-за выраженного охранного инстинкта они могут неправильно трактовать крики, бег или активные игры детей.

В списке оказался и грейхаунд. Несмотря на репутацию очень быстрых собак, в быту борзые любят покой и тишину. Постоянный шум и суета могут вызвать у них стресс. Также эта порода имеет сильный охотничий инстинкт.

Напомним, если вы мечтаете об уравновешенной собаке без постоянного хаоса дома, кинологи советуют внимательнее присмотреться к нескольким породам. В список вошли как большие, так и маленькие животные.

Реклама

Новости партнеров