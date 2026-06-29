Каким чем надо поливать огурцы в жару, чтобы не пожечь листву

Какая подкормка лучше для огурцов летом

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Огурцы относятся к культурам, которые наиболее остро реагируют на жару и недостаток влаги. Если поливать их неправильно, листья быстро желтеют, завязи осыпаются, а плоды становятся горькими. Именно поэтому в период летнего зноя важно не только увеличить количество воды, но и соблюдать правильные правила полива.

Полив только теплой водой

Самая распространенная ошибка — использование холодной воды из скважины или водопровода. Резкий перепад температур вызывает у растений стресс, из-за чего корневая система хуже усваивает питательные вещества.

Для полива лучше использовать воду, которая в течение дня нагрелась в бочке или другой емкости. Оптимальная температура составляет от +22 до +26 градусов.

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Лучшее время для полива

В жаркую погоду поливать огурцы нужно либо ранним утром, до того как солнце станет активным, либо после захода солнца.

Дневной полив нежелателен. Если капли воды останутся на листьях под прямыми солнечными лучами, они могут вызвать ожоги. Кроме того, значительная часть влаги быстро испарится, не успев попасть в корни.

Поливать нужно только под корень

Вода должна попадать непосредственно в почву у основания растения. Не следует направлять струю на листья или стебли.

Чтобы земля дольше оставалась влажной, после полива желательно слегка разрыхлить верхний слой грунта или замульчировать грядку скошенной травой, соломой или перепревшими опилками. Мульча значительно уменьшает испарение воды и защищает корни от перегрева.

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Чем подкормить огурцы в жару

В период активного плодоношения огурцам особенно требуются калий и микроэлементы. Одной из лучших натуральных подкормок считается настой древесной золы.

Для его приготовления требуется:

1 стакан просеянной древесной золы;

10 литров теплой воды.

Смесь настаивают около суток, периодически перемешивая. Перед использованием настой снова размешивают и выливают примерно по 0,5–1 литра под каждый куст после обычного полива.

Такая подкормка помогает укрепить растения, улучшает вкус плодов и стимулирует образование новых завязей.

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Полезная органическая подкормка

Еще одно эффективное средство — настой крапивы. Измельченную крапиву заполняют примерно на треть ведра, заливают теплой водой и оставляют бродить на 5 дней. Перед поливом концентрат разводят в соотношении 1:10.

Такое удобрение содержит много азота, калия, магния и других микроэлементов, поддерживающих активный рост и длительное плодоношение.

Как часто поливать огурцы

Если температура воздуха превышает +30 градусов, огурцы могут нуждаться в ежедневном поливе.

В менее жаркие дни достаточно хорошо увлажнять почву каждые два-три дня. Земля должна оставаться влажной на глубине примерно 15-20 сантиметров, ведь именно там расположена основная часть корневой системы.

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Что нельзя делать

Чтобы не потерять урожай, следует избегать нескольких распространенных ошибок:

поливать холодной водой;

увлажнять листья под палящим солнцем;

поливать небольшими порциями, смачивая только поверхность почвы;

допускать полное пересыхание земли;

вносить любые удобрения в сухую почву.

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