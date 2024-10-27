Каким цветом красили "Жигули" в СССР: почему невозможно было встретить черную машину этой марки

Во времена СССР было достаточно тяжело приобрести свой автомобиль. Люди могли годами ждать свою очередь и редко выбирали ее цвет — скорее брали то, что давали.

Хотя у массовых автомобилей типа "Жигулей" была довольно широкая цветовая палитра: встречались даже вишневые, серо-белые, синие, зеленые модели. Однако черных "Жигулей" встретить было невозможно. И это оказывается никакая не случайность.

В Сети можно найти много разных версий, почему так происходило. Мы отобрали наиболее вероятные из них.

В первую очередь, считается, что "Жигули" в черном цвете не выпускали из-за практических соображений. Такой оттенок быстрее пачкается, требует более частого мытья. В условиях советской инфраструктуры это было достаточно важным фактором, потому что большинство дорог были грязными, а забота о внешнем виде автомобилей сложнее.

Вторая версия кажется еще более правдоподобной. Согласно ей, автомобили черного цвета в СССР имели только высшие партийные чиновники, работники спецслужб и государственных служб. К примеру, ГАЗ-13 "Чайка" или ЗИС-110. Поэтому черный цвет ассоциировался с престижем, властью, а "Жигули" были авто массового использования, поэтому выпуск их в черном цвете нарушил бы символический статус престижных машин и их владельцев.

Кроме того, чтобы автомобиль имел насыщенный черный цвет, нужно было наносить несколько слоев краски. А это существенно увеличивало себестоимость автомобиля, поэтому люди бы уже не могли его себе позволить.

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