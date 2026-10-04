Каким удобрением подкормить смородину в октябре, чтобы в следующем году получить обильный урожай

Чем подкормить кусты смородины осенью / © Фото из открытых источников

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Октябрь — удачное время, чтобы позаботиться о смородине после завершения сезона. Сейчас стоит подготовить кусты к зимовке, восстановить запас питательных веществ в почве и создать условия для активного роста весной. Опытные садоводы советуют осенью обратить внимание на фосфорно-калийные удобрения и хорошо перепревший компост. Они помогают поддерживать развитие корневой системы и общее состояние кустов, от которого зависит будущее плодоношение.

Какое удобрение лучше всего внести под смородину в октябре

Для взрослого куста смородины можно использовать суперфосфат и сульфат калия. В рекомендациях для садоводов часто приводят ориентировочные нормы 30–40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 м² стволовой зоны. Точное количество зависит от возраста куста, плодородия почвы и инструкции к конкретному удобрению.

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Распределите гранулы по грунту под кроной, отступив от основания куста, и неглубоко разрыхлите землю, чтобы не повредить поверхностные корни. Если почва сухая, сначала полейте смородину. Не вносите удобрения непосредственно вплотную к побегам.

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Калий важен для водного обмена и устойчивости растений к неблагоприятным условиям, а фосфор участвует в работе корневой системы. В то же время дополнительная подкормка не всегда нужна: если почва уже обеспечена этими элементами, избыток удобрений не увеличит урожай и может навредить растениям.

Можно ли удобрять смородину золой и компостом

Если вы предпочитаете органический уход, используйте зрелый компост или хорошо перепревший перегной. Разложите вокруг куста слой органики толщиной примерно 2-5 см, не прижимая ее к побегам. Такая мульча поможет сохранить влагу, улучшить структуру почвы и постепенно пополнять ее запас органического вещества.

Древесная зола содержит калий и кальций, но ее состав зависит от того, из какой древесины ее получили. Золу можно использовать умеренно, если почва не щелочная. Не смешивайте ее непосредственно с азотными удобрениями и не вносите избыточное количество: зола повышает уровень pH почвы.

Что нельзя делать со смородиной осенью

В октябре не стоит подкармливать смородину большими дозами азотных удобрений — например мочевиной или свежим навозом. Азот стимулирует рост молодых побегов, которые могут не успеть вызреть до морозов. Свежий навоз также способен повредить корни.

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После подкормки уберите опавшие больные листья и поврежденные ветви. При сухой осени хорошо полейте кусты перед промерзанием почвы. Весной оцените состояние растений и при необходимости проведите дополнительную подкормку в соответствии с плодородием земли.

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