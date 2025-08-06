Какими бессознательно вредим себе: врачи назвали привычки, которые сокращают жизнь на годы

Врачи назвали привычки, сокращающие жизнь на годы

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На продолжительность нашей жизни влияют мелкие ежедневные привычки, однако некоторые из них, которые кажутся невиновными, могут вредить здоровью. Эксперты по долголетию доктор Мишель Йоргенсен и доктор Уилл Хаас рассказали о привычках, незаметно сокращающих нашу жизнь.

Об этом пишет Daily Mail.

Привычки, которые саботируют ваше здоровье

По словам доктора Йоргенсена, резкое уменьшение соли в рационе может быть вредным, поскольку натрий необходим для нормальной работы сердца и мозга. Она назвала еще несколько привычек, которые кажутся невинными, но опасны:

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Чрезмерное употребление антацидов. Это приводит к дефициту питательных веществ и проблемам с костями.

Замена полноценных приёмов пищи соками. Соки с высоким содержанием сахара без клетчатки приводят к резким скачкам инсулина, что ускоряет старение.

Дыхание ртом во сне. Это опасно, поскольку нарушает снабжение кислорода в мозг и может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Храп также является признаком кислородного голодания мозга.

Игнорирование налета на языке. Белый налет может содержать бактерии и грибки, что приводит к хроническим инфекциям и проблемам с кишечником.

Использование фторсодержащей зубной пасты. Фтор является нейротоксином и может повредить щитовидную железу.

Пренебрежение кровоточивостью десен. Это может являться признаком серьезных проблем, ведущих к болезням сердца, инсульту и деменции.

Доктор Хаас добавил в список следующие привычки:

Сидение после плотного приема пищи. Это усугубляет регуляцию уровня сахара в крови.

Просмотр телевизора перед сном. Синий свет нарушает выработку мелатонина, что ухудшает качество сна.

Использование обычных дезодорантов. Химические вещества, такие как алюминий и парабены, могут нарушать гормональный баланс.

Ношение обуви в помещении. Это вносит в дом токсины, которые затем поглощаются через кожу.

Напомним, если вы утверждаете, что у вас не хватает времени на физические упражнения, стоит запомнить: всего четыре с половиной минуты интенсивной физической активности ежедневно может быть достаточно, чтобы значительно снизить риск заболевания раком.