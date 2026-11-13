Какими будут украинские зимы из-за изменения климата: прогноз экспертов

Какой будет зима в Украине / © Фото из открытых источников

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Украинские зимы постепенно становятся теплее, но это не значит, что сильные морозы и снегопады исчезнут навсегда. По оценке климатологов, опубликованной Украинским климатическим офисом в исследовании «Обобщенная оценка влияния изменения климата в Украине», в течение XXI века ожидается дальнейший рост температуры, особенно заметным он может быть зимой. Специалисты также прогнозируют изменение сезонности осадков и сокращение продолжительности зимнего периода.

Почему зимы в Украине становятся теплее

Изменение климата влияет на среднюю температуру, продолжительность холодного сезона и характер осадков. Во многих регионах периоды оттепели могут становиться более продолжительными, а устойчивый снежный покров — образовываться реже или сохраняться меньше времени.

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По данным оценки Всемирного банка по климатическим изменениям в Украине, потепление ожидается во все сезоны, а самое отчетливое повышение минимальных температур прогнозируется именно в холодное время года. Это означает, что зимние ночи и периоды морозов в среднем могут быть менее холодными, чем раньше. В то же время, изменения не будут происходить одинаково во всех областях.

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Пропадут ли снег и сильные морозы

Даже на фоне всеобщего потепления Украина и дальше может переживать резкие похолодания. Климатическая тенденция описывает изменения в течение многих лет, а не погоду в конкретном декабре или январе. Поэтому теплая по средним показателям зима вполне может сопровождаться короткими периодами сильных морозов, вьюгами и гололедицей.

Климатолог Светлана Бойченко в комментарии, опубликованном Национальной академией наук Украины в июне 2026 года, отметила, что на фоне всеобщего потепления сохраняются значительные колебания погоды. По ее словам, в Украине возможны как холодные зимы, так и периоды экстремальных явлений погоды. Более точный прогноз конкретных погодных условий можно получить только на более короткий срок.

Так что рассчитывать на то, что снег больше не будет выпадать, не стоит. Скорее всего, будут меняться частота снегопадов, продолжительность морозных периодов и устойчивость снежного покрова.

Как изменятся осадки и зимняя погода

Изменение климата повлияет не только на температуру, но и на распределение осадков. В некоторые периоды вместо снега при температуре около нуля чаще выпадает дождь или мокрый снег. Чередование оттепелей и заморозков может способствовать образованию гололеда, а переувлажнение почвы — усложнять работы в саду и огороде.

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В то же время региональные отличия будут оставаться существенными. В Карпатах условия будут иными, чем на юге Украины, а северные и восточные области могут и дальше испытывать ощутимые морозы. По прогнозам климатических моделей изменения осадков также будут различаться в зависимости от региона и сезона.

Что это значит для будущего Украины

Изменение зимнего климата будет иметь значение не только для повседневной жизни, но и для сельского хозяйства, водных ресурсов и природных экосистем. Меньшее количество снега может уменьшать естественное накопление влаги в почве, а ранние оттепели и повторные заморозки будут создавать дополнительные трудности для растений.

По материалам Украинского климатического офиса, подготовленным на основе климатических сценариев, экстремальные осадки могут усиливаться, а риски будут отличаться по регионам.

Главная тенденция заключается не в том, что украинская зима полностью исчезнет, а в том, что ее привычный характер будет меняться: средние температуры будут расти, холодный сезон может становиться короче, а погодные условия изменяются. В то же время, конкретная зима будет зависеть от атмосферных процессов, поэтому долгосрочные климатические прогнозы не следует воспринимать как точный прогноз погоды на определенные даты.

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