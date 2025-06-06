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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
278
Время на прочтение
2 мин

Какими домашними средствами можно почистить ковер, чтобы не было затхлого запаха: эффективность 100% без химии

Ковры выдерживают максимальную нагрузку каждый день — по ним ходят, проливают жидкости, оставляют пятна. Со временем скапливаются неприятные запахи, но их вполне реально нейтрализовать с помощью простых домашних средств.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как придать ковру свежий запах

Как придать ковру свежий запах / © Pixabay

Об этом рассказывает издание Martha Stewart.

Одно из лучших средств для нейтрализации неприятных запахов, это пищевая сода. Поэтому ее можно использовать для освежения ковров. Инструкция очень проста:

  • Просейте соду, чтобы избежать комков и обеспечить равномерное нанесение.

  • Рассыпьте ее тонким слоем по всей поверхности ковра, слегка втирая в ворс руками.

  • Оставьте средство действовать не менее нескольких часов, а лучше на ночь.

  • После этого тщательно пропылетесь ковер, чтобы полностью убрать остатки соды вместе с запахами.

Еще одно эффективное средство против затхлости и микробов — столовый уксус. Что нужно делать:

  • Приготовьте раствор, смешав одну часть уксуса с двумя частями теплой воды в пульверизаторе.

  • Осторожно распылите смесь на проблемные участки, избегая чрезмерного увлажнения.

  • Оставьте на 15–20 минут, чтобы средство воздействовало, а затем промокните остатки влаги чистым полотенцем.

  • После полного высыхания не останется ни уксусного аромата, ни запаха плесени.

Борная кислота — мощное средство для устранения запахов из ковров, однако ее следует использовать крайне осторожно. Чтобы освежить покрытие:

  • Смешайте в равных пропорциях борную кислоту и пищевую соду.

  • Равномерно рассыпьте полученную смесь по поверхности ковра.

  • Аккуратно вотрите ее в ворс, чтобы средство подействовало глубже.

  • Оставьте на 15–20 минут, позаботившись о том, чтобы дети и домашние любимцы не имели доступа к обработанной зоне.

  • Затем тщательно пропылетесь, удаляя все остатки смеси вместе с нежелательными запахами.

Натуральным дезодорирующим средством является лимонный сок, который благодаря свежему цитрусовому аромату эффективно нейтрализует неприятные запахи. Освежить ковер им достаточно просто:

  • Сначала тщательно пропылетесь ковер, чтобы убрать пыль и грязь.

  • Выжмите сок из нескольких лимонов, разведите его водой и перелейте в пульверизатор.

  • Слегка обрызгайте ковер раствором, избегая чрезмерного увлажнения.

  • Дайте покрытию полностью высохнуть естественным способом.

  • После высыхания еще раз пропылетесь ковер, чтобы обновить ворс и убрать остатки.

Если у вас на кухне уже давно стоит водка (без вкуса и цвета), то она является действенным средством для устранения запахов, потому что быстро уничтожает вызывающие их бактерии. Чтобы воспользоваться этим методом:

  • Перелейте чистую водку без примесей в бутылку с распылителем.

  • Слегка обрызгайте ею ковер, избегая чрезмерного увлажнения.

  • Оставьте на 15-20 минут для действия, а если нужно — осторожно промокните лишнюю влагу полотенцем.

  • Когда поверхность высохнет, вместе с ней исчезнет и неприятный запах.

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Дата публикации
Количество просмотров
278
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