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Какими домашними средствами можно почистить ковер, чтобы не было затхлого запаха: эффективность 100% без химии
Ковры выдерживают максимальную нагрузку каждый день — по ним ходят, проливают жидкости, оставляют пятна. Со временем скапливаются неприятные запахи, но их вполне реально нейтрализовать с помощью простых домашних средств.
Об этом рассказывает издание Martha Stewart.
Одно из лучших средств для нейтрализации неприятных запахов, это пищевая сода. Поэтому ее можно использовать для освежения ковров. Инструкция очень проста:
Просейте соду, чтобы избежать комков и обеспечить равномерное нанесение.
Рассыпьте ее тонким слоем по всей поверхности ковра, слегка втирая в ворс руками.
Оставьте средство действовать не менее нескольких часов, а лучше на ночь.
После этого тщательно пропылетесь ковер, чтобы полностью убрать остатки соды вместе с запахами.
Еще одно эффективное средство против затхлости и микробов — столовый уксус. Что нужно делать:
Приготовьте раствор, смешав одну часть уксуса с двумя частями теплой воды в пульверизаторе.
Осторожно распылите смесь на проблемные участки, избегая чрезмерного увлажнения.
Оставьте на 15–20 минут, чтобы средство воздействовало, а затем промокните остатки влаги чистым полотенцем.
После полного высыхания не останется ни уксусного аромата, ни запаха плесени.
Борная кислота — мощное средство для устранения запахов из ковров, однако ее следует использовать крайне осторожно. Чтобы освежить покрытие:
Смешайте в равных пропорциях борную кислоту и пищевую соду.
Равномерно рассыпьте полученную смесь по поверхности ковра.
Аккуратно вотрите ее в ворс, чтобы средство подействовало глубже.
Оставьте на 15–20 минут, позаботившись о том, чтобы дети и домашние любимцы не имели доступа к обработанной зоне.
Затем тщательно пропылетесь, удаляя все остатки смеси вместе с нежелательными запахами.
Натуральным дезодорирующим средством является лимонный сок, который благодаря свежему цитрусовому аромату эффективно нейтрализует неприятные запахи. Освежить ковер им достаточно просто:
Сначала тщательно пропылетесь ковер, чтобы убрать пыль и грязь.
Выжмите сок из нескольких лимонов, разведите его водой и перелейте в пульверизатор.
Слегка обрызгайте ковер раствором, избегая чрезмерного увлажнения.
Дайте покрытию полностью высохнуть естественным способом.
После высыхания еще раз пропылетесь ковер, чтобы обновить ворс и убрать остатки.
Если у вас на кухне уже давно стоит водка (без вкуса и цвета), то она является действенным средством для устранения запахов, потому что быстро уничтожает вызывающие их бактерии. Чтобы воспользоваться этим методом:
Перелейте чистую водку без примесей в бутылку с распылителем.
Слегка обрызгайте ею ковер, избегая чрезмерного увлажнения.
Оставьте на 15-20 минут для действия, а если нужно — осторожно промокните лишнюю влагу полотенцем.
Когда поверхность высохнет, вместе с ней исчезнет и неприятный запах.