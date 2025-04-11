Какими удобрениями подпитывать пионы, чтобы цветы были пышными, яркими и долго цвели

Чтобы период цветения пионов длился как можно дольше, а цветы имели насыщенный цвет и были большими, растения лучше подкармливать удобрениями, приготовленными собственноручно.

Борная кислота. Следует растворить 5 мг борной кислоты в литре горячей воды, затем этот раствор добавить в ведро воды и подпитить цветы перед самым цветением.

Яичная скорлупа. Надо собрать скорлупу из нескольких яиц, измельчить, залить теплой водой и поставить на две недели настаиваться. Когда появится неприятный запах, это будет означать, что подкормка готова. Ее нужно развести в ведре воды и полить пионы перед самым цветением.

Зола. Такую подкормку нужно делать, когда начнут формироваться бутоны, чтобы насытить растение калием и фосфором. Для приготовления удобрения следует взять 100 граммов пепла и 10 литров горячей воды. Залейте пепел горячей водой, дайте настояться 24 часа, а затем нужно полить пионы, по 2 литра под каждый куст. Можно вносить пепел в сухом виде. Необходимо насыпать по сто грамм удобрения под каждый куст и смешать с землей. Эта подкормка будет способствовать увеличению бутонов и насыщенности цвета пионов.