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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
631
Время на прочтение
2 мин

Какими удобрениями подпитывать пионы, чтобы цветы были пышными, яркими и долго цвели

Как приготовить удобрения для пионов своими руками: советы опытных хозяев.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие удобрения вносить, чтобы пионы пышно цвели

Какие удобрения вносить, чтобы пионы пышно цвели / © Unsplash

Чтобы период цветения пионов длился как можно дольше, а цветы имели насыщенный цвет и были большими, растения лучше подкармливать удобрениями, приготовленными собственноручно.

Подживите пионы этими удобрениями — и они выпустят пышные цветы насыщенного цвета

  • Борная кислота. Следует растворить 5 мг борной кислоты в литре горячей воды, затем этот раствор добавить в ведро воды и подпитить цветы перед самым цветением.

  • Яичная скорлупа. Надо собрать скорлупу из нескольких яиц, измельчить, залить теплой водой и поставить на две недели настаиваться. Когда появится неприятный запах, это будет означать, что подкормка готова. Ее нужно развести в ведре воды и полить пионы перед самым цветением.

  • Зола. Такую подкормку нужно делать, когда начнут формироваться бутоны, чтобы насытить растение калием и фосфором. Для приготовления удобрения следует взять 100 граммов пепла и 10 литров горячей воды. Залейте пепел горячей водой, дайте настояться 24 часа, а затем нужно полить пионы, по 2 литра под каждый куст. Можно вносить пепел в сухом виде. Необходимо насыпать по сто грамм удобрения под каждый куст и смешать с землей. Эта подкормка будет способствовать увеличению бутонов и насыщенности цвета пионов.

  • Дрожжи. Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить 100 г дрожжей в литре воды, добавить 100 г сахара и дать настояться смеси 4-5 часов. После этого разбавьте смесь в 10 литрах воды и полейте кусты пионов под корень. Подкормку необходимо проводить в период бутонизации.

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Дата публикации
Количество просмотров
631
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