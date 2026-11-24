Какие яйца более полезны для сердца — вареные или жареные / © Фото из открытых источников

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Если нужно выбирать между яичницей и вареными яйцами, для людей, которые следят за АД, лучшим вариантом будут вареные. Они не нуждаются в добавлении масла, а количество соли легко контролировать. Во время приготовления яичницы часто используют много соли, сливочное масло, сало или бекон, что делает блюдо менее благоприятным для сердечно-сосудистой системы. В то же время, сами яйца не являются продуктом, который заметно снижает давление. Метаанализ 15 рандомизированных исследований с участием 748 взрослых, опубликованный в журнале Current Hypertension Reports, не оказал существенного влияния на потребление яиц на систолическое и диастолическое давление.

Почему вареные яйца лучше яичницы

Главное отличие заключается не в самом яйце, а в способе приготовления и ингредиентах. Вареное яйцо содержит белок, жиры, витамины и минералы, но не требует дополнительного жира для термической обработки.

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Яичница также может быть частью здорового рациона, если готовить ее на антипригарной сковороде с минимальным количеством растительного масла, не пересаливать и не добавлять колбасу или бекон. Наибольшее значение имеет общее количество соли в рационе. Американская ассоциация сердца отмечает, что избыток натрия способствует повышению АД.

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Что добавить к яйцам на завтрак

Чтобы сделать завтрак более полезным для сосудов, сочетайте яйца с продуктами, содержащими клетчатку, калий и другие важные питательные вещества:

Свежие помидоры и огурцы — помогают разнообразить рацион.

Листовая зелень — шпинат, петрушка и укроп содержат калий.

Цельнозерновой хлеб — обеспечивает организм клетчаткой.

Натуральный йогурт без сахара — дополняет завтрак белком и кальцием.

Такой набор соответствует принципам питания DASH — диетического подхода, используемого для контроля артериального давления. Он подразумевает больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных молочных изделий и меньше соли.

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