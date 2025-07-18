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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
16
Время на прочтение
2 мин

Какое идеальное тесто на вареники и пельмени: не рвется и не разваривается даже после замораживания

Как приготовить универсальное тесто, которое будет отлично держать форму и текстуру даже после замораживания.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какое идеальное тесто на вареники и пельмени

Какое идеальное тесто на вареники и пельмени

Вареники и пельмени — это любимые блюда многих украинских семей. Но даже самая вкусная начинка не спасет, если тесто рвется, липнет в руки или разваривается в кипятке. А после замораживания становится резиновым или ломким. Чтобы не возникало таких проблем, нужно знать, как правильно приготовить универсальное тесто.

Как приготовить идеальное тесто на вареники и пельмени, которое не будет рваться и развариваться

  1. Яйцо для крепости. Одно яйцо придает эластичность тесту и не позволяет ему рваться во время лепки.

  2. Кипяток для пластичности. Заварное тесто всегда более эластичное и мягкое, так как благодаря горячей воде в муке активируется клейковина.

  3. Масло для эластичности. Ложка растительного масла делает тесто более нежным и предотвращает его пересыхание.

  4. Соль в тесто надо добавлять обязательно, без нее оно будет пресным и будет рваться.

  5. Отдых — тесто должно «вызреть». После замішивания накройте тесто и оставьте хотя бы на 30 минут. Оно станет мягким и послушным.

Рецепт универсального теста на вареники и пельмени

Ингредиенты:

  • 500 г просеянной муки;

  • 1 яйцо;

  • 200 мл кипятка;

  • 1 ч. л. соли;

  • 2 ст. л. растительного масла.

Как приготовить:

  1. В миске смешайте муку с солью.

  2. В отдельную посуду разбейте яйцо, добавьте растительное масло и кипяток.

  3. Выливайте полученную смесь в муку, постепенно замешивая ложкой.

  4. Когда тесто немного охладится, вымесите руками до гладкости.

  5. Заверните тесто в пищевую пленку или накройте полотенцем и оставьте на 30 минут.

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Дата публикации
Количество просмотров
16
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