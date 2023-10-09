Какое кольцо подходит для помолвки: что символизируют разные камни, какой выбрать

Действительно ли нужно дарить на помолвку только кольцо с бриллиантом?

В 40-х годах прошлого века Гарри Опенгеймер, в то время являвшийся президентом корпорации De Beers, обратился к рекламщикам и поставил перед ними амбициозную задачу: изменить мнение общества, что бриллианты подходят только для избранных. Так зародилась одна из самых удачных маркетинговых кампаний и появился гениальный слоган: "Бриллиант — это навсегда" (A diamond is forever).

Приблизительно в то же время в прессе начали все чаще появляться статьи, в которых описывали обручальные кольца знаменитостей: сколько каратов, кто купил и т.д. Окончательно свое дело сделала кинолента "Джентельмены предпочитают блондинок" с Мэрилин Монро в главной роли, которая пела свою легендарную песню о бриллиантах.

Конечно, лучше, чтобы обручальное кольцо было с камнем, даже просто для того, чтобы отличаться от кольца. Но украшать ее может не только бриллиант. Например, в США и Европе очень популярны обручальные кольца с розовым морганитом. Интересно, что стоимость такого камня может достигать 400 долларов за 1 карат. Морганит отличается своей "магией". Он считается камнем счастья, привязанности и внимания со стороны противоположного пола.

Какие камни дарят на помолвку

Сапфир

Самым знаменитым кольцом в мире считается то, которое подарил на помолвку принц Чарльз принцессе Диане. Сейчас ее с гордостью носит на своем пальце принцесса Уэльская Кейт. Огромный сапфир окружен небольшими бриллиантами. Обручальное кольцо с сапфиром считается символом верности и добра. Верят, если в обручальном кольце будет этот камень, в семье будут царить взаимопонимание и гармония.

Рубин

С давних времен этот камень считается символом жизненной энергии, вечной любви и страсти. Прекрасное кольцо на свою помолвку получила Ева Лонгория в 2018 году. В ней красуется рубин на 8 карат.

Обручальное кольцо с сапфиром / Фото: Pexels

Изумруд

Этот камень насыщенного зеленого оттенка считается не только символом богатства и плодородия. Обручальное кольцо с изумрудом принесет вашей будущей семье успех, деньги и здоровых детишек. Такой камень украшал кольцо Жаклин Бувье, которое позже стало женой Джона Кеннеди.

Аквамарин

Этот роскошный минерал отличается нежным голубым оттенком. В последнее время он становится все более популярным для обручального кольца. Аквамарин издавна считали камнем верности, а еще он помогает гармонизировать отношения, успокоить бурный характер. Прекрасное кольцо с аквамарином принц Гарри подарил Меган как свадебный подарок (ранее это кольцо было одним из самых любимых украшений принцессы Дианы).

Камень в обручальном кольце говорит не только о вкусах будущей семейной пары. Если подробно подобрать минерал, он может стать настоящим оберегом для счастливой и долгой жизни.

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