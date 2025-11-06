- Дата публикации
Какое растительное масло лучше и полезнее — рафинированное или нерафинированное: ответ экспертов
Специалисты объяснили, какое из них более безопасно для жарки, а какое сохраняет больше пользы для организма.
На полках магазинов сейчас есть десятки видов растительного масла — подсолнечное, оливковое, льняное, кукурузное и другие. А покупателей чаще всего интересует вопрос: какое из них более полезно — рафинированное или нерафинированное? Эксперты по безопасности питания объясняют: в чем разница и как выбрать правильное растительное масло для повседневного употребления.
Какая разница между рафинированным и нерафинированным растительным маслом
Нерафинированное растительное масло — это продукт первого отжима, проходящий минимальную обработку. Оно сохраняет естественный аромат, цвет и максимум полезных веществ, включая витамины A, E, K и антиоксиданты.
Рафинированное растительное масло, напротив, проходит очищение от примесей, белков, фосфатов и запаха. Благодаря этому оно имеет более длительный срок хранения и не дымит во время жарки.
Какое растительное масло лучше подходит для жарки
Под влиянием больших температур нерафинированное растительное масло теряет свои полезные характеристики и может даже выделять вредные соединения. Поэтому для жарки эксперты советуют выбирать рафинированное масло, оно:
выдерживает нагрев до 230°C;
не дымит и не горчит;
не изменяет вкус блюд.
Идеально подходит для обжарки мяса, овощей, дерунов и фритюра.
Какое растительное масло подходит для салатов
Если же речь идет о заправке салатов, приготовлении соусов или холодных блюд, то здесь лучше выбирать нерафинированное растительное масло. Именно оно содержит наиболее полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые:
поддерживают здоровье сердца и сосудов;
улучшают состояние кожи и волос;
нормализуют уровень холестерина.
Наиболее полезным считают оливковое, льняное или тыквенное нерафинированное масло — их достаточно употреблять по 1-2 ложки в день.
Какой окончательный вывод экспертов
Оба вида растительного масла требуются в рационе, но используются по-разному:
для жарки — рафинированное, оно не выделяет токсинов во время нагревания;
для заправок — нерафинированное, потому что сохраняет витамины и антиоксиданты.