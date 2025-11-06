Какое растительное масло выбрать — рафинированное или нерафинированное / © Freepik

На полках магазинов сейчас есть десятки видов растительного масла — подсолнечное, оливковое, льняное, кукурузное и другие. А покупателей чаще всего интересует вопрос: какое из них более полезно — рафинированное или нерафинированное? Эксперты по безопасности питания объясняют: в чем разница и как выбрать правильное растительное масло для повседневного употребления.

Какая разница между рафинированным и нерафинированным растительным маслом

Нерафинированное растительное масло — это продукт первого отжима, проходящий минимальную обработку. Оно сохраняет естественный аромат, цвет и максимум полезных веществ, включая витамины A, E, K и антиоксиданты.

Рафинированное растительное масло, напротив, проходит очищение от примесей, белков, фосфатов и запаха. Благодаря этому оно имеет более длительный срок хранения и не дымит во время жарки.

Какое растительное масло лучше подходит для жарки

Под влиянием больших температур нерафинированное растительное масло теряет свои полезные характеристики и может даже выделять вредные соединения. Поэтому для жарки эксперты советуют выбирать рафинированное масло, оно:

выдерживает нагрев до 230°C;

не дымит и не горчит;

не изменяет вкус блюд.

Идеально подходит для обжарки мяса, овощей, дерунов и фритюра.

Какое растительное масло подходит для салатов

Если же речь идет о заправке салатов, приготовлении соусов или холодных блюд, то здесь лучше выбирать нерафинированное растительное масло. Именно оно содержит наиболее полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые:

поддерживают здоровье сердца и сосудов;

улучшают состояние кожи и волос;

нормализуют уровень холестерина.

Наиболее полезным считают оливковое, льняное или тыквенное нерафинированное масло — их достаточно употреблять по 1-2 ложки в день.

Какой окончательный вывод экспертов

Оба вида растительного масла требуются в рационе, но используются по-разному: