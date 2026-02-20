Какое растительное масло считается самым вкусным и полезным для сердца и сосудов

Какое растительное масло самое полезное / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Среди десятков видов растительных масел, которые мы видим на полках магазинов, выбрать полезное и вкусное — непростая задача. Одни масла привлекают вкусом, другие — популярностью, но некоторые сочетают приятный вкус и реальное влияние на здоровье сердца и сосудов. Современные исследования показывают, что есть растительное масло, выгодно выделяющееся на фоне других, и вот почему.

Какое растительное масло самое вкусное и полезное

Оливковое масло первого холодного отжима лидирует по пользе. Наиболее полезным и одновременно вкусным считают именно этот вид растительного масла. Его ценность основывается не только на популярности среди поваров, но прежде всего на уникальном составе. В этом масле доминируют мононенасыщенные жиры — поддерживающие нормальный уровень холестерина и снижающие нагрузку на сосуды.

Оно также содержит природные антиоксиданты, среди которых выделяется олеокантал — соединение, уменьшающее воспаление и положительно влияющее на тонус сосудистых стенок. Оливковое масло:

Реклама

способствует снижению уровня «плохого» холестерина;

повышает долю «хорошего» холестерина;

нормализует эластичность сосудов;

защищает сердце от оксидативного стресса;

поддерживает здоровое давление.

Благодаря сбалансированному составу организм легко усваивает это масло, что позволяет извлекать максимум пользы даже в небольших количествах.

Почему оливковое масло считают самым вкусным

У качественного оливкового масла вкус сложный, но гармоничный: мягкие фруктовые нотки сочетаются с легкой горчинкой, свидетельствующей о высокой концентрации полезных полифенолов. Именно этот вкусовой баланс и сделал его популярным во всем мире.

Оно отлично подходит к салатам, овощам, рыбе, хлебу и закускам, как основа для соусов.

Какие еще растительные масла считаются очень полезными

Хотя оливковое масло и возглавляет список, следует упомянуть и другие полезные варианты:

Реклама

льняное — рекордсмен по содержанию омега-3;

из крецких орехов — с выраженным ореховым вкусом и антиоксидантами;

тыквенное — полезное для сосудов благодаря цинку и витаминам.

Но ни одно из них не сочетает вкус и пользу так гармонично, как классическое оливковое масло холодного отжима.