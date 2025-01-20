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Какое молоко нельзя добавлять в кофе, потому что испортите напиток: советы экспертов

Какое молоко нельзя добавлять в кофе, потому что испортите напиток: советы экспертов

Какое молоко нельзя добавлять в кофе / Фото: Freepik

Чтобы приготовить идеальный вкусный кофе с густой пенкой, следует придерживаться этих простых рекомендаций.

Профессионалы говорят, что не все молоко подходит для приготовления кофе. Некоторые виды продукта вообще следует обходить, а некоторые, наоборот, сделают напиток идеальным. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, какое молоко нельзя добавлять в кофе, а какое подходит лучше всего.

Какие виды молока не следует добавлять к кофе

  • Соевое молоко. Если добавить это молоко в горячий напиток, оно свернется, чем испортит вкус и текстуру кофе. Потому этот вид молока лучше использовать для приготовления холодных кофейных напитков. К тому же соевое молоко придает кофе землистый привкус, что может показаться не очень вкусным для ценителей напитка.
  • Кокосовое молоко имеет много сахара и очень жирное, его тяжело сбивать. Но если брать этот вид молока в пачке, то из него можно сделать вкусный латте. А вот консервированное кокосовое молоко не подходит для приготовления кофейных напитков.
  • Ореховое молоко плохо сбивается, хотя похоже по своим составляющим на коровье, поэтому это не самый лучший вариант продукта для приготовления кофе. Хотя профессиональные баристы добавляют в кофе миндальное молоко и молоко кешью, считая эти варианты одними из лучших для приготовления кофе. Главное, добавлять эти продукты в теплый кофе, а не в горячий.

Какое лучшее молоко для приготовления кофе

  • Овсяное молоко. Такое натуральное молоко имеет сладкий вкус и отлично дополняет кофе. А еще оно хорошо пенится, так как имеет достаточное количество водорастворимой клетчатки.
  • Обезжиренное молоко. Из такого продукта выходит самая лучшая пенка. А за счет минимального содержания жиров молоко прекрасно смакует с кофе.
  • Цельное молоко лучше подходит для приготовления кофе. Оно легче всего сбивается и идеально подходит для приготовления капучино и латте.

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