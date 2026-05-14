Какое мороженое не стоит покупать и что означают ГСТУ

Старайтесь избегать покупки мороженого, в составе которого слишком много химических добавок / © Associated Press

С приходом тепла мороженое становится одним из самых популярных десертов. И хотя на первый взгляд это безопасный продукт, нарушения температурного режима или состава могут сделать его довольно вредным для здоровья.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей рассказали, на что следует обращать внимание при выборе мороженого.

По словам специалистов, следует обратить внимание на:

морозильную камеру — температурный режим должен соответствовать условиям хранения, указанным на упаковке продукта. Оптимальная температура для мороженого — не выше -18°C

форму мороженого — если температура выше (-10°C или -5°C), мороженое может подтаивать, частично терять форму и снова замораживаться. Это ухудшает его качество

упаковку — на ней должны быть указаны название и состав продукта, производитель, дата изготовления, срок годности, пищевая и энергетическая ценность, условия хранения, масса нетто, а также наличие аллергенов

В настоящее время Украина имеет три государственных стандарта для изготовления мороженого

Если на упаковке указано ГСТУ 4733:2007, это означает, что мороженое (молочное, сливочное и пломбир) изготовлено на молочной основе исключительно из молока и продуктов его переработки, без применения каких-либо жиров и белков немолочного происхождения.

ГСТУ 4734:2007 свидетельствует о том, что мороженое производится на основе плодово-ягодного или овощного сырья с добавлением сахарного сиропа, натуральных красителей, ароматизаторов и других необходимых для производства ингредиентов.

Третий стандарт — ГСТУ 4735:2007 — указывает на то, что это мороженое с комбинированным составом сырья, его выпускают с частичной заменой молочного сырья на компоненты растительного происхождения (растительные жиры).

Кроме того, допускается и изготовление мороженого по индивидуальной рецептуре. В таком случае на этикетке продукта вместо привычной надписи ГСТУ должна быть указана аббревиатура ТУ (технические условия) и набор цифр.

