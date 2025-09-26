- Дата публикации
Какое мясо категорически не подходит для супа: профессиональные повара никогда не кладут его в блюдо
Профессионалы отмечают, что такое мясо только испортит вкус и сделает блюдо вредным.
Суп — одно из самых любимых и популярных блюд в мире. А главный секрет его вкуса кроется, прежде всего, в правильно подобранном мясе. Как отмечают профессиональные повара, есть виды мяса, которые не просто портят вкус блюда, но и делают его тяжелым для пищеварения. Рассказываем, какое мясо категорически не подходит для супа и почему мастера кулинарии никогда не кладут его в кастрюлю.
Какое мясо не следует использовать для приготовления супа: советы профессиональных поваров
Опытные повара единодушны: копченое мясо и колбасные изделия — это табу для настоящего супа, и вот почему.
Чрезмерное количество соли и специй. В колбасах и копченостях уже содержатся пищевые добавки, ароматизаторы и большое количество соли. При варке они выделяют в бульон искусственные привкусы и делают его «химическим».
Излишняя жирность. Такие продукты часто содержат большое количество скрытого жира, который в супе превращается в неприятную пленку.
Тяжесть для желудка. Сочетание копченого аромата, соли и жира делает блюдо трудноусваиваемым, особенно для детей и людей с проблемами пищеварения.
Утрата прозрачности бульона. Качественный суп должен быть ароматным и прозрачным, тогда как колбасы превращают его в мутный отвар.
Чем заменить запрещенное мясо
Если хочется сделать первое блюдо наваристым и вкусным, лучше выбирать:
курицу на кости для легких и диетических супов;
говядину с мозговой костью для классического бульона;
индейку для нежного, ароматного варианта;
свиные ребра для более сытных блюд — борща, капустняка.
А вот колбасы и копчености лучше оставить для бутербродов или закусок.