Какое мясо категорически не подходит для супа: профессиональные повара никогда не кладут его в блюдо

Суп — одно из самых любимых и популярных блюд в мире. А главный секрет его вкуса кроется, прежде всего, в правильно подобранном мясе. Как отмечают профессиональные повара, есть виды мяса, которые не просто портят вкус блюда, но и делают его тяжелым для пищеварения. Рассказываем, какое мясо категорически не подходит для супа и почему мастера кулинарии никогда не кладут его в кастрюлю.

Какое мясо не следует использовать для приготовления супа: советы профессиональных поваров

Опытные повара единодушны: копченое мясо и колбасные изделия — это табу для настоящего супа, и вот почему.

Чрезмерное количество соли и специй. В колбасах и копченостях уже содержатся пищевые добавки, ароматизаторы и большое количество соли. При варке они выделяют в бульон искусственные привкусы и делают его «химическим».

Излишняя жирность. Такие продукты часто содержат большое количество скрытого жира, который в супе превращается в неприятную пленку.

Тяжесть для желудка. Сочетание копченого аромата, соли и жира делает блюдо трудноусваиваемым, особенно для детей и людей с проблемами пищеварения.

Утрата прозрачности бульона. Качественный суп должен быть ароматным и прозрачным, тогда как колбасы превращают его в мутный отвар.

Чем заменить запрещенное мясо

Если хочется сделать первое блюдо наваристым и вкусным, лучше выбирать:

курицу на кости для легких и диетических супов;

говядину с мозговой костью для классического бульона;

индейку для нежного, ароматного варианта;

свиные ребра для более сытных блюд — борща, капустняка.

А вот колбасы и копчености лучше оставить для бутербродов или закусок.