Какое мясо лучше всего подходит для шашлыка и гриля

Мясо для шашлыка

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Какое мясо лучше для шашлыка

Планируя приготовление идеального шашлыка, многие колеблются у прилавка, ведь именно правильный выбор продукта определяет успех отдыха на природе. Специалисты настоятельно рекомендуют покупать исключительно свежее мясо и полностью отказаться от полуфабрикатов в готовых маринадах.

Признанным лидером и лучшим классическим выбором для сочного шашлыка является свиная шея , которая прощает ошибки даже начинающим поварам. Она содержит большое количество внутримышечного жира, и благодаря этим прослоям мясо быстро готовится, меньше рискует пересохнуть при высокой температуре и остается максимально нежным. Однако свинина является самым жирным мясом, где на 100 г приходится от 20 до 40 г жира, и относится к тяжелым для усвоения красных сортов.

Хорошей и более доступной альтернативой шее, которая часто становится выгодным аргументом для крупной компании из-за более низкой стоимости, является свиная лопатка . Она является более постной частью туши с плотными мышечными волокнами и меньшим содержанием жира, поэтому требует немного более длинного маринования и точного контроля на огне, а чтобы она не стала сухой, куски не стоит нарезать слишком мелко. Со своей стороны самая нежная свиная вырезка по своей природе очень постная, поэтому она чрезвычайно прихотлива во время жарки и может безвозвратно пересохнуть на угле за несколько минут.

Для тех, кто следит за фигурой или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, идеальным вариантом станет птица (курица или индейка), которая готовится быстрее всего и проще. На мангале удобнее всего готовить большие равномерные куски филе, хотя куриные крылышки также получаются вкусными и румянятся быстрее большой грудки.

Лучшие маринады для шашлыка и особенности жарки разных видов мяса.

Для получения богатого вкуса следует отказаться от универсальных магазинных приправ, делающих все блюда одинаковыми. Базой всегда должны оставаться соль, перец, свежие или сушеные травы, подобранные под конкретный вид мяса. Соответственно разным видам мяса и вкусам можно воспользоваться такими маринадами.

1. Острый маринад для свиной шеи

Для создания яркого вкуса достаточно смешать 4 столовых ложки оливкового масла, сок половины лимона, 2 выжатые чеснока и 1 чайную ложку острой пасты самбал (или измельченного чили). По желанию можно добавить немного соевого соуса. Мясо оставляют в маринаде в холодильнике по меньшей мере на один час.

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2. Медово-горчичный маринад для свинины

Горчица является идеальным компаньоном для свиного мяса. Следует соединить 3 чайные ложки горчицы, 2 чайные ложки меда, 3 столовые ложки оливкового масла, сок половины лайма, щепотку соли, перец и мелко нарезанный лук-шалот.

3. Азиатский маринад для свиной вырезки

Поскольку вырезка достаточно сухая, маринад должен дополнительно увлажнить волокна. Для этого используют смесь натертого имбиря, сока лайма, меда, рисового уксуса, оливкового масла и измельченного зеленого лука.

4. Универсальный маринад для птицы

Куриное филе отлично сочетается со многими ингредиентами. Проверенный вариант — смесь соевого соуса, чеснока, рисового уксуса, небольшого количества меда и сока лайма. Также птица очень «любит» свежие выразительные травы, например, базилик или мяту.

Особенности и время жарки разных видов мяса

Приготовление пищи на гриле требует постоянного внимания, поэтому мясо необходимо регулярно переворачивать и визуально контролировать его готовность с помощью прокалывания или надрезки. Каждый продукт имеет свое индивидуальное время запекания, важно знать для достижения идеального результата.

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Например, тонкие кусочки свиной шеи лучше жарить под крышкой примерно 12 минут, уделяя по 6 минут каждой стороне, тогда как толстые куски потребуют гораздо больше времени.

В свою очередь свиные отбивные перед выкладыванием на огонь необходимо слегка отбить, чтобы сделать их тоньше, после чего будет достаточно готовить по 3–4 минуты с каждой стороны.

Наиболее капризная свиная вырезка, которую жарят максимум по 5 минут с каждой стороны, поскольку ее очень легко пересушить.

Если вы готовите шашлыки из свинины, их рекомендуется держать подальше от прямого сильного огня на специальных защитных подносах или лотках в течение 30 минут.

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Для приготовления куриной грудки под крышкой ориентировочно понадобится 12 минут с периодическим переворачиванием, что позволит сформировать хорошую аппетитную корочку.

При обжаривании любого мяса кулинары советуют применять дополнительное увлажнение, поливая кусочки пивом, вином или остатками маринада. Это не является обязательным правилом, однако такое действие придает блюду новые вкусовые оттенки, а в случае со свиной вырезкой становится настоящим спасением от потери сочности.

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