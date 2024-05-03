Какое мясо на шашлык выбрать: диетологи назвали самый безопасный вариант

Специалисты все же не рекомендуют употреблять слишком много шашлыка, ведь во время его жарки на костре в мясе образуются канцерогенные вещества.

Эти вещества могут спровоцировать серьезные болезни, в том числе и рак. Когда из мяса на раскаленные угли попадает жир, образуется бензпирен. Поднимаясь доверху вместе с дымом, это вещество обволакивает шашлык и делает его опасным для здоровья. А из-за плохой прожарки мяса может развиться дизбактериоз.

Диетолог Стефани Шифф рассказала изданию Northwell Health, которое мясо полезнее всего брать для шашлыка. Наибольшую питательную ценность, по ее мнению, имеют курица и индейка.

Следует учитывать, что индейка обычно песнее курятины. А чтобы сделать продукт еще более полезным, лучше удалить шкурку из птицы. С точки зрения содержания калорий и жиров, то разница между темным и светлым мясом незначительна (если снять кожицу), поэтому можете выбирать ту часть, которая вам больше нравится.

На втором месте по полезности, как ни странно, свинина. Она является отличным источником железа, белка, цинка и витамина В12. Однако диетология указывает на определенные риски, о которых следует помнить.

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, в красном мясе содержится больше насыщенных жиров, чем в курятине или в индейке. Они могут увеличивать уровень холестерина, увеличивая риск развития сердечных болезней. Употребление обработанного или необработанного красного мяса приводит к развитию колоректального рака, ишемической болезни сердца.

Поэтому лучше ограничить потребление красного мяса, а во время жарки на огне шашлыка выбирать наиболее постные части (отбивная из корейки без костей, вырезка).

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