- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 673
- Время на прочтение
- 2 мин
Какое мясо считается самым вкусным и самым сочным, а стоит недорого: об этом молчат продавцы
Самый дорогой продукт — не всегда самый вкусный. Поэтому следует обращать внимание не только на цену, но и на текстуру мяса, его жирность и способ приготовления.
Многие убеждены, что вкусное мясо обязательно должно быть дорогим. Именно поэтому покупатели часто переплачивают за популярные вырезки, не зная, что существуют более доступные варианты с не менее насыщенным вкусом. Продавцы редко акцентируют внимание на более дешевых частях туши, ведь премиальные куски продаются быстрее и приносят большую прибыль. На самом же деле некоторые виды мяса могут быть и сочными, и вкусными, и бюджетными одновременно.
Какое мясо действительно вкусное и недорогое
Одним из лучших вариантов по соотношению цены и вкуса считается свиная лопатка. Именно эту часть опытные повара часто выбирают для приготовления ресторанных блюд. Она содержит достаточно жировых прослоек, благодаря чему мясо после приготовления остается мягким и сочным. К тому же, стоит лопатка заметно дешевле ошейка или вырезки.
Еще один недооцененный вариант — говяжья грудинка. Многие покупатели обходят ее из-за жесткости, но секрет заключается в правильном приготовлении. После длительного тушения или запекания такое мясо становится очень нежным и обладает насыщенным мясным вкусом. Именно грудинку часто используют для ресторанных рагу и густых бульонов.
Также следует обратить внимание на свиные ребра. Они дешевле стейков, при правильном мариновании и запекании получаются ароматными, сочными и очень сытными. Большое количество соединительной ткани во время медленного приготовления превращается в природный желатин, который делает мясо особенно нежным.
Почему дешевое мясо иногда вкуснее дорогого
Премиальные куски часто имеют минимум жира и соединительной ткани, из-за чего могут быть сухими. Бюджетные части туши содержат больше внутреннего жира, который и формирует глубокий вкус. Именно поэтому для тушения, запекания или шашлыка многие повара выбирают не самое дорогое мясо.
К тому же, более дешевые части прекрасно впитывают специи и маринады. После нескольких часов приготовления они становятся мягкими и ароматными, а по вкусу иногда превосходят дорогие вырезки.
Как выбрать качественное недорогое мясо
Чтобы не ошибиться во время покупки, следует обращать внимание на эти нюансы:
цвет должен быть естественным, без серых или зеленоватых оттенков;
свежее мясо не имеет резкого запаха;
жир должен быть светлым, а не желтым;
поверхность не должна быть скользкой;
лучше выбирать куски с тонкими жировыми прослоями — они более сочные.