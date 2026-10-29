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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Какое мясо выбрать для жарки, а какое для тушения: полезные советы

Выбор правильной части свинины гарантирует, что блюдо не получится сухим или жестким, ведь каждый кусочек имеет свои особенности приготовления и разный процент жира.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Свинина

Свинина / © unsplash.com

Свинина остается одним из самых популярных и универсальных видов мяса на нашей кухне, однако ее разные части существенно отличаются по вкусу, текстуре и содержанию жира.

Как отмечают эксперты Egészség Kalauz, при покупке важно учитывать не только ценник или внешний вид, но и то, что именно вы планируете приготовить.

Четыре категории мяса: от постного до жирного

Кулинарная классификация разделяет свиные части по их свойствам:

  • Песни (корейка, кусочки филе и ветчина): Идеально подходят для тех, кто избегает лишних жиров. Они имеют нежные волокна, но из-за нехватки жира быстро высыхают при пережаривании.

  • Средняя категория (шейка и лопатка): Содержат больше жировых прослоек, которые при приготовлении делают мясо сочным и мягким. Это лучший выбор для гриля или длительного тушения.

  • Жирные части (сало, брюшная часть): Обладают высоким содержанием жира, который во время термической обработки вытапливается, насыщая блюдо богатым вкусом.

  • Части с костями и соединительной тканью (рулька, голова): Содержат много коллагена и требуют длительного тушения, чтобы стать мягкими.

Какое мясо выбрать для разных способов приготовления?

  1. Для жарки и запекания в духовке: Лучше всего подходят филе или корейка (если вы хотите менее жирное блюдо), следите за тем, чтобы не пересушить их. Для более насыщенного вкуса и сочности лучше взять мясо с жировыми прослоями.

  2. Для гриля: Бесспорным лидером является горлышко. Журналисты отмечают, что жир внутри волокна вытапливается и делает мясо невероятно нежным. Лопатка или брюшная часть также хорошо подойдут для мангала.

  3. Для фарша и котлет: Лучший выбор — лопатка и шейка. Они обладают оптимальным балансом жира, благодаря чему котлеты или фрикадельки остаются сочными и мягкими.

Почему мясо становится сухим и как этого избежать?

Главная ошибка заключается в неправильном выборе режима и времени приготовления. Песни (например, корейка) при длительном нагревании теряют влагу и становятся жесткими. Зато богатые соединительной ткани части (рулька или лопатка) требуют медленного и долгого приготовления, во время которого коллаген превращается в нежный желатин.

Для достижения идеального результата эксперты советуют пользоваться кулинарным термометром: готовность целого куска свинины фиксируется при внутренней температуре 63 °C (с последующим отдыхом мяса в течение трех минут), а для фарша безопасный показатель составляет 71 °C.

Раньше мы писали о том, какая часть свинины самая вкусная и сочная и стоит недорого.

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