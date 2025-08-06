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Какое название раньше носил город Хмельницкий: о нем уже почти все забыли
Любопытно, что Богдан Хмельницкий ни разу за свою жизнь не бывал в этом городе.
Первое официальное письменное упоминание о современном городе датируется 1431 годом, когда он существовал как небольшая деревня под названием Плоскировцы. Название произошло от реки Плоска, протекавшей рядом. Со временем село трансформировалось в Плоскиров, а уже в эпоху Российской империи получило название Проскуров.
В 1954 году, во время празднования 300-летия Переяславской рады, советская власть осуществила переименование города в Хмельницкий, якобы в честь гетмана Богдана Хмельницкого.
Однако сам Богдан Хмельницкий никогда не посещал этот город.
Существует предположение, что власть сменила название через ассоциации слова "Проскуров" с церковным хлебом — проскурой. Кроме того, переименование согласовывалось с изменением названия области: Каменец-Подольская область в то же время стала Хмельницкой, и город получил название, соответствующее области.
Еще одна причина — неподалеку, в Хмельницком регионе, Богдан Хмельницкий одержал историческую победу под Пилявцами, что дополнительно подкрепляло идею увековечить его имя в названии города.