Какое оливковое масло не стоит покупать в супермаркете, но почему-то его все равно берут

Советы по выбору настоящего качественного оливкового масла: как избежать подделок.

Какое оливковое масло нельзя покупать

Какое оливковое масло нельзя покупать / © Freepik

Оливковое масло — визитная карточка здорового питания, но не весь его ассортимент в супермаркетах одинаково полезен. На полках часто встречаются виды масла низкого качества или даже подделки, которые не приносят пользы, а иногда могут быть вредными. Несмотря на это многие покупатели продолжают покупать именно такие варианты. Рассказываем, почему так происходит и как обезопасить себя от неудачного выбора.

Какое оливковое масло лучше не покупать и почему

  • Рафинированное. Это продукт, прошедший очистку — рафинацию. Благодаря этому оливковое масло почти теряет аромат, цвет и полезные фенольные соединения, характерные для подлинного EVOO (extra virgin). Но его все равно покупают, потому что у него низкая цена, маркетинговая надпись «оливковое» без уточнения сорта. Такое масло не стоит брать, потому что оно имеет мало антиоксидантов и пользы, практически не пахнет.

  • Масло из некачественных или старых плодов. Некоторые изготовители используют оливки, собранные слишком поздно или из поврежденных деревьев. Такие плоды содержат больше свободных жирных кислот, и масло из них может быть более кислым, с неприятным запахом или горечью. Обычно у него низкая цена, поэтому люди его охотно покупают. Однако следует знать, что такой продукт быстро портится, имеет гораздо меньше полезных веществ и даже может быть вредным.

  • Масло из помассы (pomace oil). Это вторичный продукт: масло получают из остатков оливкового жмыха после первичного прессования. Pomace-масло часто смешивается с дешевым рафинированным маслом. Почему покупают: очень низкая цена; бутылка часто такая же, как у обычного масла, неочевидность термина «pomace» для многих покупателей. Такой продукт почти не содержит полезных полифенолов, имеет меньшую питательную ценность и быстро портится.

Как избежать некачественного оливкового масла: практические советы

  1. Ищите маркировку Extra Virgin (EVOO) — это самое высокое качество.

  2. Проверяйте этикетку: должен указываться сорт оливок, страна происхождения, дата сбора или срок годности.

  3. Выбирайте темное стекло или металлическую банку — это защищает масло от света.

  4. Небольшой объем: лучше покупать 250–500 мл, а не большую бутылку, чтобы масло не портилось.

  5. Запах — показатель качества: он должен быть фруктовым или травяным, без посторонних ароматов.

  6. Храните правильно: в холодном, черном месте, с плотно закрытой крышкой.

