Какое оливковое масло не стоит покупать в супермаркете, но почему-то его все равно берут

Оливковое масло — визитная карточка здорового питания, но не весь его ассортимент в супермаркетах одинаково полезен. На полках часто встречаются виды масла низкого качества или даже подделки, которые не приносят пользы, а иногда могут быть вредными. Несмотря на это многие покупатели продолжают покупать именно такие варианты. Рассказываем, почему так происходит и как обезопасить себя от неудачного выбора.

Рафинированное. Это продукт, прошедший очистку — рафинацию. Благодаря этому оливковое масло почти теряет аромат, цвет и полезные фенольные соединения, характерные для подлинного EVOO (extra virgin). Но его все равно покупают, потому что у него низкая цена, маркетинговая надпись «оливковое» без уточнения сорта. Такое масло не стоит брать, потому что оно имеет мало антиоксидантов и пользы, практически не пахнет.

Масло из некачественных или старых плодов. Некоторые изготовители используют оливки, собранные слишком поздно или из поврежденных деревьев. Такие плоды содержат больше свободных жирных кислот, и масло из них может быть более кислым, с неприятным запахом или горечью. Обычно у него низкая цена, поэтому люди его охотно покупают. Однако следует знать, что такой продукт быстро портится, имеет гораздо меньше полезных веществ и даже может быть вредным.