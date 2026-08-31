Какое популярное мужское хобби становится крестом на личной жизни: детали от эксперта

Девушка и парень / © pexels.com

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Профессиональная тренер по знакомствам Блейн Андерсон назвала видеоигры и просмотр Netflix главными врагами романтических отношений для мужчин. Эксперт убеждена, что подобные хобби резко снижают шансы обрести любовь в реальной жизни.

Об этом пишет Boredpanda.

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Какие хобби мужчин сокращают шансы завести отношения?

По состоянию на январь 2026 в мире в видеоигры регулярно играли от 1,7 до 1,8 млрд мужчин. Сколько среди них холостых и находящихся в поиске отношений неизвестно. В то же время Андерсон убеждена, что чрезмерное увлечение видеоиграми вряд ли поможет одинокому мужчине в поиске партнерши.

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«Извините, но ваша будущая жена просто не играет в Call of Duty», — сказала она.

Кроме видеоигр, тренер вспомнила и другие технологические или малоподвижные занятия, которые, по ее мнению, могут негативно влиять на восприятие мужчины женщинами. В их числе она назвала чрезмерный просмотр Netflix и ставки на спортивные события.

В список Андерсон также попал гольф. Правда, это занятие она оценила несколько положительнее предыдущих примеров, однако все равно не считает его оптимальным выбором для холостых мужчин.

«Гольф — лучше хобби для женатых мужчин, чем для одиноких», — пояснила экспертка.

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После публикации видео пользователи соцсетей активно обсуждали, прежде всего, утверждение Андерсон относительно видеоигр. Часть подписчиков поддержала тренера и поделилась собственным опытом, отметив, что женщины нередко негативно воспринимают такое увлечение мужчин.

«Моя бывшая жена как-то пришла домой и застала меня за видеоиграми и сказала, что предпочла бы, чтобы я был курильщиком», — написал один мужчина.

«Моя девушка назвала меня взрослым мальчиком», — добавил другой.

В то же время, утверждение о том, что видеоигры являются преимущественно мужским увлечением, не совсем соответствует статистике. Женщины составляют около половины мировой геймерской аудитории. Согласно отчету Entertainment Software Association за 2025 год, доля женщин среди игроков по всему миру составила 48%.

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Комментируя соотношение мужчин и женщин среди геймеров в разных странах, президент ESA Стэнли Пьер-Луи сказал: «в 10 из 21 страны игроков-женщин больше, чем игроков-мужчин».

В частности, в Бразилии женщины составляли 57% всех геймеров, а в Южной Африке — 58%. Еще в двух странах, по словам Пьер-Луи, доля мужчин и женщин среди игроков была одинаковой.

«Разрыв не так велик, как люди могли бы предполагать», — добавил он.

Какие хобби тренер советует одиноким мужчинам?

По мнению тренера по знакомствам, при поиске партнерши мужчинам стоит больше внимания уделять социальной активности и проводить время вне дома. Андерсон рекомендует выбирать физические и активные увлечения. Среди примеров она назвала бег, ракетные виды спорта и другие занятия, предполагающие взаимодействие с реальным миром.

«[Они] привлекают привлекательных женщин», — сказала эксперт.

Еще одним вариантом, по ее словам, может стать волонтерство. Андерсон предложила одиноким мужчинам помогать в приютах для животных, продовольственных банках или школах. По ее мнению, такая деятельность позволяет не только делать полезное дело, но и познакомиться с человеком, у которого подобные ценности и жизненные ориентиры.

Впрочем, далеко не все пользователи согласились с рекомендациями тренера. Некоторые считают, что поиск отношений не должен заставлять человека отказываться от любимых занятий или менять собственный характер.

«Все, что я вижу, — это еще один невежественный клоун, болтающий без остановки», — сказал один из пользователей об Андерсон.

«Звучит как мнение уровня F», — добавил другой.

«Субъективный бред», — заметил третий, тогда как четвертый отметил: «Лучшее хобби для мужчин — то, которое им нравится. У меня их несколько».

«Держитесь подальше от женщин, которые хотят вас изменить», — строго посоветовал пятый комментатор.

Другие пользователи обратили внимание на статистику, демонстрирующую значительную долю женщин среди геймеров, и предположили, что общее увлечение видеоиграми, наоборот, может стать способом познакомиться.

«Найдите девушку, которая любит охотиться за покемонами», — написал один из них.

«Моя жена должна ждать, пока я вернусь домой, чтобы мы могли играть вместе», — высказал свое мнение другой.

«Теперь даже наши хобби оценивают по рейтингу», — вздохнул пользователь соцсетей.

К слову, главный сигнал того, что вы нашли «именно того человека» — это не отсутствие ссор или общий быт, а глубокое ощущение, что вас действительно видят, слышат и понимают. Согласно исследованиям психологов, именно осознание того, что партнер разделяет вашу внутреннюю сущность, страхи и амбиции, определяет удовлетворенность отношениями и влияет на физическое здоровье, снижая уровень стресса.

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