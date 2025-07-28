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Какое растение нужно посадить на своем участке, чтобы защититься от нашествия саранчи
Сарана — один из самых опасных вредителей, способный буквально за несколько часов уничтожить всю зелень на своем пути.
Огородница из Одессы, автор популярного YouTube-канала, поделилась проверенным способом, который поможет защитить культуры от саранчи без вредных химикатов. Об этом пишет ресурс gordonua.com.
В своем видео автор рассказывает, что в этом году саранча оставила после себя много полей, садов и огородов без зелени. Саранча съедает все: зерновые, овощи и даже декоративные растения. Хотя фермеры пытаются спасти урожай сетками или сетчатыми покровами, чтобы ограничить доступ насекомых.
Она также говорит, что некоторые хозяева вынуждены прибегать к инсектицидам, но не каждому подходит такой вариант из-за высокой стоимости и вреда для окружающей среды. Поэтому автор видео убеждает, что самым простым способом решения этой проблемы является посев проса.
Огородница советует высевать просо по краям участка и по периметру полей. Это растение является естественным барьером для саранчи, вредители его не переносят и даже не приближаются к участкам, на которых растет просо.
Эксперт подчеркивает, что это крайне эффективный и недорогой метод борьбы с нашествием саранчи. К тому же, просо можно смело сеять летом, оно быстро прорастет и станет надежной защитой от вредителей.