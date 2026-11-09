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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какое растительное масло дешевле оливкового, но полезнее и вкуснее: его следует добавлять в блюда

Такое растительное масло может стать доступным способом разнообразить меню и увеличить потребление растительных омега-3.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какое растительное масло лучше и дешевле оливкового

Какое растительное масло лучше и дешевле оливкового / © www.freepik.com/free-photo

Оливковое масло давно стало популярным ингредиентом здорового питания, однако оно не является единственным источником полезных жиров. Есть более доступная альтернатива с выразительным ореховым привкусом, особенно ценная благодаря высокому содержанию растительных омега-3 жирных кислот. Это льняное масло холодного отжима. Она прекрасно дополняет овощные салаты, каши и холодные закуски, придавая им особый вкус.

Чем льняное масло полезно для организма

По данным американской клиники Mayo Clinic, льняное масло является богатым источником альфа-линоленовой кислоты (ALA) — незаменимой жирной кислоты семейства омега-3, которую организм не может производить самостоятельно. Ее нужно получать с едой.

Эта жирная кислота важна для нормальной работы организма, а достаточное потребление омега-3 в пределах сбалансированного рациона связывают с поддержанием здоровья сердечно-сосудистой системы.

В отличие от оливкового, содержащего преимущественно мононенасыщенные жиры, льняное масло отличается высокой концентрацией полиненасыщенных жирных кислот, в частности ALA. Поэтому эти продукты имеют разный состав и могут дополнять рацион в зависимости от потребностей и кулинарных предпочтений.

К каким блюдам добавлять льняное масло

Льняное масло имеет характерный насыщенный вкус, который некоторым людям напоминает орехи. Лучше всего оно раскрывается в холодных блюдах, где аромат не перебивается другими ингредиентами.

Вот несколько удачных способов использования:

  1. Овощные салаты. Добавьте немного льняного масла в салат из огурцов, помидоров, зелени или капусты. Для более выразительного вкуса можно объединить его с лимонным соком.

  2. Вареный картофель. Полейте немного охлажденный или едва теплый картофель маслом и добавьте укроп. Так блюдо приобретет приятный аромат.

  3. Каши. Небольшое количество масла можно добавить в уже готовую гречку или овсянку, когда блюдо немного остынет.

  4. Домашние соусы. Льняное масло подходит для холодных заправок с горчицей, лимонным соком и зеленью.

  5. Кисломолочный сыр. Несколько капель масла, зелень и щепотка соли создадут простую соленую закуску.

Как правильно выбирать и хранить масло

Льняное масло чувствительно к свету, кислороду и нагреванию, поэтому для него важны правильные условия хранения. Выбирайте продукт в темной бутылке, проверяйте срок годности и соблюдайте рекомендации производителя. После открытия бутылку обычно следует держать в холодильнике и использовать в указанный на этикетке срок.

Жарить на льняном масле не рекомендуется. Из-за особенностей жирнокислотного состава оно плохо подходит для сильного нагревания. Лучше всего добавлять его в готовые блюда или использовать для холодных заправок.

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