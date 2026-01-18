- Дата публикации
Какое растительное масло лучше, вкуснее и полезнее: эксперты дали окончательный ответ
Специалисты по безопасности питания назвали безусловного лидера среди растительных масел: какой продукт выбрать для здоровья сердца и сосудов и долголетия.
В супермаркетах полки заставлены десятками видов растительных масел, есть подсолнечное, кукурузное, льняное, тыквенное, кокосовое и оливковое. Каждое из них позиционируется как очень полезное, но потребители часто теряются в выборе. Какое же масло действительно самое вкусное и лучшее для здоровья? После многих лет исследований эксперты по питанию, кардиологи и диетологи пришли к общему выводу: существует один безусловный фаворит, превосходящий другие по вкусовым свойствам и комплексной пользе для организма.
Какое растительное масло признано лучшим
Наиболее вкусным, сбалансированным и полезным для ежедневного употребления эксперты называют оливковое масло первого холодного отжима — «Extra Virgin». Именно оно сочетает в себе оптимальный состав жирных кислот, антиоксидантов и биологически активных веществ.
Его главное преимущество — высокое содержание мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, снижают уровень «плохого» холестерина и защищают клетки от воспаления.
Почему именно оливковое масло лучше других
Оливковое масло выигрывает сразу по нескольким критериям.
Защита сердца и сосудов. Регулярное употребление оливкового масла уменьшает риск инфарктов, инсультов и гипертонии. Оно улучшает упругость сосудов и нормализует кровообращение.
Мощное антиоксидантное действие. В составе полифенолы — вещества, которые замедляют старение клеток и защищают организм от свободных радикалов.
Поддержка пищеварения. Масло мягко стимулирует работу желчного пузыря, улучшает переваривание и помогает усваивать витамины A, D, E и K.
Противовоспалительный эффект. По некоторым свойствам оливковое масло напоминает естественное противовоспалительное средство, снижая воспалительные хронические процессы в организме.
Польза для мозга. Оно поддерживает когнитивные функции, улучшает память и снижает риск возрастных нарушений мозга.
А как насчет других растительных масел
Другие растительные масла тоже полезны, но каждое имеет свои ограничения.
Льняное масло — чемпион по содержанию омега-3, но неустойчив к нагреву и быстро портится.
Подсолнечное — богато витамином Е, но содержит избыток омега-6, что при чрезмерном употреблении может способствовать воспалению.
Кокосовая — подходит для жарки, но содержит много насыщенных жиров.
Тыквенное и кунжутное масла — ценны как заправка к салатам, но не для ежедневного универсального использования.