Какое растительное масло лучше, вкуснее и полезнее: эксперты дали окончательный ответ

Специалисты по безопасности питания назвали безусловного лидера среди растительных масел: какой продукт выбрать для здоровья сердца и сосудов и долголетия.

Вера Хмельницкая
Какое растительное масло самое лучшее

Какое растительное масло самое лучшее

В супермаркетах полки заставлены десятками видов растительных масел, есть подсолнечное, кукурузное, льняное, тыквенное, кокосовое и оливковое. Каждое из них позиционируется как очень полезное, но потребители часто теряются в выборе. Какое же масло действительно самое вкусное и лучшее для здоровья? После многих лет исследований эксперты по питанию, кардиологи и диетологи пришли к общему выводу: существует один безусловный фаворит, превосходящий другие по вкусовым свойствам и комплексной пользе для организма.

Какое растительное масло признано лучшим

Наиболее вкусным, сбалансированным и полезным для ежедневного употребления эксперты называют оливковое масло первого холодного отжима — «Extra Virgin». Именно оно сочетает в себе оптимальный состав жирных кислот, антиоксидантов и биологически активных веществ.

Его главное преимущество — высокое содержание мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, снижают уровень «плохого» холестерина и защищают клетки от воспаления.

Почему именно оливковое масло лучше других

Оливковое масло выигрывает сразу по нескольким критериям.

  1. Защита сердца и сосудов. Регулярное употребление оливкового масла уменьшает риск инфарктов, инсультов и гипертонии. Оно улучшает упругость сосудов и нормализует кровообращение.

  2. Мощное антиоксидантное действие. В составе полифенолы — вещества, которые замедляют старение клеток и защищают организм от свободных радикалов.

  3. Поддержка пищеварения. Масло мягко стимулирует работу желчного пузыря, улучшает переваривание и помогает усваивать витамины A, D, E и K.

  4. Противовоспалительный эффект. По некоторым свойствам оливковое масло напоминает естественное противовоспалительное средство, снижая воспалительные хронические процессы в организме.

  5. Польза для мозга. Оно поддерживает когнитивные функции, улучшает память и снижает риск возрастных нарушений мозга.

А как насчет других растительных масел

Другие растительные масла тоже полезны, но каждое имеет свои ограничения.

  • Льняное масло — чемпион по содержанию омега-3, но неустойчив к нагреву и быстро портится.

  • Подсолнечное — богато витамином Е, но содержит избыток омега-6, что при чрезмерном употреблении может способствовать воспалению.

  • Кокосовая — подходит для жарки, но содержит много насыщенных жиров.

  • Тыквенное и кунжутное масла — ценны как заправка к салатам, но не для ежедневного универсального использования.

