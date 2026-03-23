Какое растительное масло лучше выбирать для жарки блюд: не подсолнечное и не оливковое

Большинство людей привыкли жарить на подсолнечном или оливковом масле, считая их универсальными. Однако эксперты по питанию все чаще обращают внимание: не все жиры одинаково хорошо выдерживают высокие температуры. Некоторые из них могут терять полезные свойства или даже образовывать нежелательные соединения. Именно поэтому следует знать, какие альтернативы подходят для жарки гораздо лучше.

Какие растительные масла лучшие для жарки блюд

Главный критерий выбора масла для жарки — это температура дымления. Чем она выше, тем стабильнее масло при нагревании и тем меньше образуется вредных веществ.

Кокосовое масло. Благодаря высокому содержанию насыщенных жиров оно стабильно при нагревании. Идеально подходит для жарки на среднем огне. Имеет легкий аромат, хорошо сочетающийся с овощами и мясом.

Авокадовое масло — рекордсмен по температуре дымления. Подходит даже для интенсивной жарки и гриля. Обладает нейтральным вкусом и сохраняет полезные жиры даже при высоких температурах.

Арахисовое масло. Очень популярное в азиатской кухне. Хорошо выдерживает нагрев и не перебивает вкус блюд. Идеально подходит для быстрого обжаривания.

Горчичное масло. В рафинированном виде обладает хорошей термостойкостью. Добавляет легкий пикантный оттенок и подходит для различных видов жарки.

Какое растительное масло лучше не использовать для жарки

Не все растительные масла подходят для высоких температур. Например:

льняное — быстро окисляется;

нерафинированне оливковое — теряет свойства при сильном нагревании;

кукурузное и соевое могут образовывать нежелательные соединения при перегревании.

Такие растительные масла лучше использовать для салатов или холодных блюд.