Какое сливочное масло лучше покупать: 72% или 82% – в чем разница

Многие украинцы убеждены, что сливочное масло, жирность которого 72%, является некачественным продуктом, а потому опасаются его брать в магазинах.

Специалисты утверждают, что опасения украинцев совсем не являются безосновательными. Но все же нужно разобраться в разнице между этими продуктами.

Сливочное масло производители разделяют по жирности на три вида:

традиционное — 82%;

"селянское" — 72%;

бутербродное – 60-65%.

Соответственно, чем меньше процент жирности в продукте, тем больше в нем содержится сыворотки.

Лучшим и наиболее качественным считается традиционное сливочное масло, жирность которого составляет 82%. В нем содержится всего-навсего 16% сыворотки.

Конечно, "селянское" масло с жирностью 72% безвредно для нашего организма, однако именно его чаще всего подделывают, а потому следует быть очень внимательными. Если вы не совсем уверены в производителе, тогда лучше брать все же сливочное масло с 82% жирности.

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