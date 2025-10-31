Какое сливочное масло самое полезное / © unsplash.com

На полках супермаркетов есть десятки видов сливочного масла: «крестьянское» 73%, «экстра» 82% или даже 85%. Но самый важный вопрос остается неизменным: какое масло действительно полезнее — с меньшей или большей жирностью? Эксперты объясняют, что разница между видами продукта не только в калориях, но и в составе, питательной ценности и качестве. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Что означает процент жирности сливочного масла

Цифра на упаковке указывает, сколько конкретно молочного жира содержится в продукте. В сливочном масле остальные составляющие — это вода, белки и небольшая доля молочного сахара, лактозы.

Масло 80–82,5% — классическое сливочное масло, изготовленное из натуральных сливок без примесей.

Масло 72,5-73% — «крестьянское», в котором часть жира заменяют водой или сухим молоком.

На первый взгляд, меньшая жирность кажется лучше — меньше калорий, легче усваивается. Но, как объясняют специалисты, не все так просто.

Когда меньше жира не значит полезнее

Сливочное масло с низкой жирностью часто имеет измененный состав: его производят с добавлением воды или молочного порошка, чтобы уменьшить процент жира. Поэтому оно:

быстрее портится;

имеет водянистую текстуру;

менее устойчиво к нагреву — может «стрелять» на сковороде;

теряет часть витаминов A, D, E и K.

Именно эти жирорастворимые витамины поддерживают здоровье кожи, костей, гормональный баланс и усвоение кальция. Поэтому масло 73% хоть и легче, но не всегда приносит пользу.

Сливочное масло «экстра» — настоящий вкус и польза

Сливочное масло 82% считается оптимальным по составу: в нем минимум примесей и максимальное количество натурального молочного жира.

Эксперты отмечают его преимущества:

сохраняется дольше без стабилизаторов;

имеет насыщенный сливочный аромат;

содержит больше природных витаминов A и D;

идеально подходит для выпечки и жарки.

Да, оно калорийнее — около 740-750 ккал/100 г, однако именно в нем есть то, что нужно для здорового обмена веществ — качественный молочный жир.

Как правильно употреблять сливочное масло

Диетологи не советуют полностью отказываться от масла — оно необходимо организму для энергии и работы нервной системы. Просто соблюдайте меру:

достаточно 10–15 г в день — примерно чайная ложка;

добавляйте в кашу, овощи или просто на хлеб;

не смешивайте с растительными жирами.

А вот продуктов с пометками «спред» или «растительно-сливочное» лучше избегать — у них часто есть трансжиры, которые вредят сердцу и сосудам.

Итог экспертов

Если вы выбираете между 73% и 82%, то наилучший выбор — сливочное масло 82% жирности. Оно содержит больше полезных веществ и не имеет химических добавок.

Но самое главное правило — качество и умеренность: лучше съесть маленький кусочек настоящего масла, чем большую порцию его «облегченного» аналога.