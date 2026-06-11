Какое масло считается самым лучшим / © unsplash.com

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Многие убеждены: чем выше жирность сливочного масла, тем оно полезнее. Именно поэтому вокруг масла с жирностью 72,5% и 82,5% уже много лет идут споры. Одни считают эталоном классическое масло 82,5%, другие предпочитают менее жирный вариант. Пищевые технологи и диетологи объясняют, какое сливочное масло действительно более качественное и полезное.

В чем главная разница между сливочным маслом — 72,5% и 82,5%

Основное отличие состоит в содержании молочного жира. В сливочном масле 82,5% содержится больше натурального молочного жира и меньше влаги. Именно поэтому оно имеет более насыщенный сливочный вкус, более плотную консистенцию и лучше подходит для выпечки и кулинарии.

Масло жирностью 72,5% также является натуральным сливочным маслом, если изготовлено в соответствии со стандартами производства. Оно содержит немного больше воды и меньше калорий, однако разница между этими двумя продуктами не является критической для здорового человека.

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Какое сливочное масло считается самым качественным

Специалисты по пищевым технологиям отмечают, что именно масло жирностью 82,5% считается классическим сливочным маслом высочайшего качества. Оно содержит максимальное количество молочного жира и минимальное количество дополнительной влаги.

Именно поэтому профессиональные повара используют его для приготовления кремов, соусов, слоеного теста и выпечки. Благодаря высокой жирности оно обеспечивает лучшую текстуру блюд и более выраженный сливочный аромат.

Однако это не означает, что масло 72,5% менее полезно или некачественно. Если продукт сделан исключительно из сливок и не содержит растительных жиров, он также имеет высокую пищевую ценность.

Что говорят диетологи о пользе для здоровья

С точки зрения пищевой ценности оба вида масла содержат жирорастворимые витамины А, D, Е и К, а также полезные жирные кислоты. В то же время масло 82,5% имеет более высокую калорийность из-за большего содержания жира.

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Диетологи отмечают, что для большинства людей ключевое значение имеет не разница между 72,5% и 82,5%, а качество самого продукта. Гораздо важнее выбирать масло без растительных жиров, пальмового масла, ароматизаторов и посторонних примесей.

Именно поэтому при покупке следует внимательно читать состав. В настоящем сливочном масле должны быть указаны только пастеризованные сливки или коровье молоко и сливки.

Как правильно выбирать сливочное масло

Эксперты советуют обращать внимание не только на жирность, но и на состав продукта. Качественное масло имеет однородный светло-желтый цвет, характерный сливочный аромат и не должно крошиться при комнатной температуре.

Также следует проверять маркировку. Если на упаковке указано масло сливочное, а не спрэд или масляный продукт, это свидетельствует об отсутствии растительных жиров в составе.

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