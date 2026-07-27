Как правильно выбирать сливочное масло / © unsplash.com

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Выбирая сливочное масло в магазине, многие покупатели обращают внимание, прежде всего, на жирность. Чаще всего на полках можно увидеть два варианта — 72,5% и 82,5%. Одни убеждены, что более жирное масло всегда качественнее, другие считают, что разница между ними почти незаметна. На самом деле производители объясняют: оба продукта могут быть натуральными и полезными, однако у каждого есть свои особенности.

Что означает жирность сливочного масла

Цифра на упаковке указывает, какой процент молочного жира содержится в продукте. Масло жирностью 82,5% практически полностью состоит из молочного жира. В нем очень мало влаги, поэтому он имеет насыщенный сливочный вкус, более плотную консистенцию и выраженный аромат.

Масло 72,5% также натуральное, но содержит немного больше воды и молочной сыворотки. Благодаря этому оно более мягкое, легче намазывается на хлеб даже после холодильника и имеет более нежный вкус.

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Какое сливочное масло полезнее

Специалисты отмечают, что при натуральном составе оба вида содержат ценные питательные вещества. Сливочное масло является источником:

витамина А;

витамина D;

витамина Е;

витамина К;

кальция;

фосфора;

полезных жирных кислот.

Разница состоит только в концентрации молочного жира. В масле 82,5% его больше, потому и энергетическая ценность выше. Если человек контролирует калорийность рациона, масло 72,5% будет более удачным выбором.

Какое сливочное масло вкуснее

Это зависит от того, для каких блюд его используют. Масло 82,5% имеет более насыщенный сливочный вкус. Именно его часто рекомендуют профессиональные повара для приготовления кремов, соусов, слоеного теста и выпечки. Оно лучше ведет себя во время нагревания и придает блюдам более выразительный аромат.

Сливочное масло 72,5% отлично подходит для бутербродов, каш, вареного картофеля и овощей. Оно более мягкое и легче распределяется по поверхности хлеба.

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На что обратить внимание при покупке сливочного масла

Производители рекомендуют внимательно читать состав продукта. В качественном сливочном масле должны быть только:

пастеризованные сливки;

иногда поваренная соль для соленого масла.

Если в составе указаны пальмовое масло, растительные жиры, ароматизаторы, эмульгаторы или другие посторонние добавки, это уже не классическое сливочное масло.

Также следует обратить внимание на цвет. Натуральное масло имеет равномерный светло-желтый или кремовый оттенок без яркой расцветки.

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