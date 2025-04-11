- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
Какое удобрение лучше всего класть в лунку во время посадки картофеля: осенью "засыплет" урожаем
В настоящее время длится период посадки картофеля, но для получения богатого урожая важно правильно ухаживать за ним в процессе роста. Опытные садоводы поделились рекомендациями по удобрениям, которые следует использовать при посадке, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
Перед тем, как посадить картофель, следует учесть, что для его здорового роста и обильного цветения необходимо использовать специальные удобрения. Это лучше делать непосредственно во время посадки, чтобы обеспечить хороший урожай в будущем.
Во время посадки картофеля на грядках обязательно добавляйте разные виды удобрений к каждой лунке. Лучше всего комбинировать органические и минеральные элементы. Такой подход обеспечит более эффективное питание растений и позволит сэкономить денежные средства.
Первые удобрения, которые следует вносить в землю, улучшают ее структуру и способствуют лучшему усвоению полезных веществ корнями картофеля, тогда как другие, которые следует добавлять непосредственно в почву, стимулируют рост и повышают урожай. Чтобы картофель получился вкусным и здоровым, во время посадки добавляйте следующие виды удобрений:
Сухой или свежий помет — разводите с водой в пропорции 1:10.
Мочевина — растворяйте одну столовую ложку в десяти литрах воды.
Сухой навоз — для плодородных почв добавлять 5–8 кг коровьего или 3–4 кг конского навоза на квадратный метр.
Зола — смешивайте одну столовую ложку с землей.
Перегной с пеплом — смешайте 700 г перегноя с пятью столовыми ложками пепла.
Аммофоска, азофоска или нитроаммофоска — добавляйте 10 г любого из этих удобрений на одну лунку.
Суперфосфат и луковица — по одной чайной ложке каждого удобрения в каждую лунку.
Благодаря такому подходу вы обязательно соберете большой урожай осенью.