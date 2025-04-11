Какое удобрение лучше всего класть в лунку во время посадки картофеля: осенью "засыплет" урожаем

Чем лучше подкормить картофель во время посадки / © Pixabay

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Перед тем, как посадить картофель, следует учесть, что для его здорового роста и обильного цветения необходимо использовать специальные удобрения. Это лучше делать непосредственно во время посадки, чтобы обеспечить хороший урожай в будущем.

Во время посадки картофеля на грядках обязательно добавляйте разные виды удобрений к каждой лунке. Лучше всего комбинировать органические и минеральные элементы. Такой подход обеспечит более эффективное питание растений и позволит сэкономить денежные средства.

Первые удобрения, которые следует вносить в землю, улучшают ее структуру и способствуют лучшему усвоению полезных веществ корнями картофеля, тогда как другие, которые следует добавлять непосредственно в почву, стимулируют рост и повышают урожай. Чтобы картофель получился вкусным и здоровым, во время посадки добавляйте следующие виды удобрений:

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Сухой или свежий помет — разводите с водой в пропорции 1:10.

Мочевина — растворяйте одну столовую ложку в десяти литрах воды.

Сухой навоз — для плодородных почв добавлять 5–8 кг коровьего или 3–4 кг конского навоза на квадратный метр.

Зола — смешивайте одну столовую ложку с землей.

Перегной с пеплом — смешайте 700 г перегноя с пятью столовыми ложками пепла.

Аммофоска, азофоска или нитроаммофоска — добавляйте 10 г любого из этих удобрений на одну лунку.

Суперфосфат и луковица — по одной чайной ложке каждого удобрения в каждую лунку.

Благодаря такому подходу вы обязательно соберете большой урожай осенью.