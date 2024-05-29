Какого числа Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы 2024: запишите себе новые даты празднования

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а потому даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней. Это касается и празднования трех важных праздников, посвященных Иисусу Христу. В народе их называют Спасами.

Традиционно первым верующие празднуют Медовый Спас, который еще часто называют Маковеем. Это день, когда в Церкви чествуют три святыни: Животворящий Крест Господень, Образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери. В храмы несут мед, чтобы там его освятить.

До перехода на новый календарь мы праздновали Маковия 14 августа. А по новому лианскому календарю этот праздник будет приходиться уже на 1 августа.

Через несколько дней верующие празднуют следующий – Яблочный Спас. В Церкви более распространено другое название, официальное — Преображение Господне. Традиционно готовят разнообразные блюда из яблок. Также в этот период начинается период уборки урожая.

Ранее Яблочный Спас приходился на 19 августа, но после нововведения этот праздник будем праздновать 6 августа. Особенностью этого праздника есть то, что верующие несут в храмы корзины с яблоками, чтобы там их освятить. В старину считалось, что этим люди освящают весь урожай, который собрали в этом году.

Последний праздник цикла носит народное название Ореховый Спас. Верующие его также называют официальным названием – перенос Нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Ранее Ореховый Спас праздновался в конце лета — 29 августа. Но по новому лианскому календарю он будет приходиться на 16 августа.

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