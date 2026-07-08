Какого кота лучше завести пожилому человеку: ветеринары назвали 7 идеальных пород

Кот / © pexels.com

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Домашний кот может стать для пожилого человека не только компаньоном, но и источником эмоциональной поддержки. Ветеринары назвали семь пород, отличающихся спокойным характером, привязанностью к хозяину и относительной простотой в уходе.

Об этом пишет Parade Pets.

По словам ветеринарного врача Эйми Уорнер, выбирая домашнего любимца для пожилого человека, нужно учитывать не только темперамент животного.

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«Нужно подумать о потребностях ухода, питания и о том, сколько ежедневного общения потребует кошка», — отмечает эксперт.

Специалисты объясняют, что для людей, живущих сами или ведущих спокойный образ жизни, лучше всего подходят кроткие и неприхотливые породы.

Какие породы вошли в список

Одной из лучших пород ветеринары называют русскую голубую. Она спокойна, предана хозяину, легко переносит непродолжительное одиночество и не нуждается в сложном уходе.

Также отличным выбором станет британская короткошерстная. Она кроткая, любит находиться рядом с владельцем, но в то же время не слишком навязчива. Ее короткая шерсть практически не нуждается в специальном уходе.

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Для более активных людей эксперты рекомендуют балинезийскую кошку. Она очень общительна, умна и быстро привязывается к хозяину. В то же время, такой породе необходимы игрушки и регулярное общение.

В список также попала бомбейская кошка, известная своим дружелюбным характером.

«Эта порода — идеальный домашний любимец почти для каждого. За ней легко ухаживать, и она очень ласковая», — подчеркнула Эйми Уорнер.

Еще одной рекомендацией стали шотландские вислоухие. Они известны своим спокойным поведением, привязанностью к людям и способностью хорошо уживаться с другими домашними животными.

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Любителям пушистых кошек ветеринары советуют обратить внимание на бирманскую кошку.

«Они очень нежные, общительные и любящие. Бирманские кошки не любят надолго оставаться сами, поэтому прекрасно подходят людям, которые много времени проводят дома», — объяснила ветеринар Джули Гант.

Завершает список американская короткошерстная. Она объединяет независимость с сильной привязанностью к хозяину, легко учится и отличается уравновешенным характером.

Эксперты подчеркивают, что даже в пределах одной породы характер каждой кошки может отличаться. Именно поэтому при выборе домашнего питомца следует учитывать не только рекомендации по породе, но и индивидуальные особенности конкретного животного.

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По словам ветеринаров, главное, чтобы кошка соответствовала образу жизни своего владельца. В это время домашний любимец станет настоящим другом на долгие годы.

Напомним, странное поведение кошек (сброс вещей, поцарапанная мебель, отказ от корма, громкое мяуканье) обычно имеет логические причины: естественные инстинкты, стресс, недовольные потребности или неправильное толкование сигналов животного. Эксперт Энни Валуска советует обеспечить достаточно игр, ресурсов, правильно реагировать на поведение и обращаться к ветеринару при длительных изменениях.

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