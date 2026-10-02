Какому человеку ни в коем случае нельзя доверять: психологи объяснили, с кем не стоит иметь дел

Как понять, кому можно доверять / © www.freepik.com/free-photo

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Доверие формируется постепенно, но иногда достаточно нескольких неприятных ситуаций, чтобы понять: человек не заслуживает близости и откровенности. Особо внимательными следует быть к тем, кто постоянно нарушает договоренности, переводит ответственность на других и использует чужие слабости в собственных интересах. Психологи обращают внимание: оценивать человека следует не по красивым словам или первым впечатлениям, а за его поведением в разных ситуациях. Если слова постоянно расходятся с поступками, а после общения вы чувствуете себя виноватыми или использованными, это повод пересмотреть уровень доверия.

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Человек, никогда не признающий своих ошибок

Один из тревожных признаков — неспособность брать ответственность за собственные решения. Такой человек всегда находит виновных: коллег, друзей, партнеров или обстоятельств. Даже когда его вина очевидно доказана, он пытается оправдаться, извратить ситуацию или обвинить собеседника.

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В отношениях с таким человеком сложно разрешать конфликты. Вместо того, чтобы попытаться решить проблему, приходится постоянно обсуждать очевидные вещи. С течением времени это истощает и разрушает взаимное уважение.

Важно различать разовую ошибку и систематическое поведение. Каждый может ошибаться, но человек, которому можно доверять, способен признать свою неправоту, извиниться и изменить поведение.

Тот, кто говорит одно, а делает другое

Обещания ничего не стоят, если за ними не стоят поступки. Человек может уверять, что поможет, поддержит вас и всегда будет рядом, но исчезать всякий раз, когда возникают трудности или нужно приложить усилия.

Особенно настораживает, когда нарушение договоренностей становится привычкой. Например, человек регулярно не возвращает деньги в обещанный срок, разглашает доверенные ему секреты или не выполняет взятые на себя обязательства, а затем находит убедительные оправдания.

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Чтобы понять, можно ли доверять человеку, обращайте внимание на последовательность его поведения. Не нужно делать окончательные выводы из-за одного неудачного случая, но повторяющиеся нарушения договоренностей не стоит игнорировать.

Человек, использующий чужие слабости

Еще один тревожный признак — стремление извлечь выгоду из-за чувства вины, страха или неуверенности другого человека. Например, собеседник напоминает о ваших прошлых ошибках, чтобы добиться желаемого, обесценивает ваши достижения или давит на жалость, когда ему что-то нужно.

Такие отношения часто носят односторонний характер: вы постоянно помогаете, уступаете и подстраиваетесь, а ваши потребности остаются без внимания.

Обратите внимание и на реакцию человека на слово «нет». Если он уважает ваши решения, даже если они ему не нравятся, это свидетельствует о признании ваших личных границ. Если же в ответ начинаются оскорбления, угрозы, обвинения или демонстративное молчание, чтобы наказать вас, стоит пересмотреть формат общения.

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Как понять, кому можно доверять

Не стоит определять характер человека только одним жестом, неудачным высказыванием или эмоциональной реакцией. Значительно важнее наблюдать за повторяющимися поступками: соблюдает ли он договоренности, уважает ли ваши границы, умеет ли признавать ошибки и сохраняет ли конфиденциальность.

Не обязательно полностью прекращать общение с каждым, кто вас разочаровал. Иногда достаточно не делиться личной информацией, не занимать деньги, не брать на себя чужие обязательства и не спешить с важными решениями.

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