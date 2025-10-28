- Дата публикации
Какому комнатному растению нельзя цвести и почему
Цветоносы у колеуса нужно удалять сразу после их появления, поскольку они отбирают энергию у листьев, делая их менее яркими и мелкими.
Колеус ценится за неприхотливость, быстрый рост и высокую декоративность. Главное украшение колеуса — не бутоны, а именно листья. Именно оно привлекает своей цветовой палитрой.
Об этом пишет Prostoway.
Почему нельзя давать ему цвести
На первый взгляд, желание колеуса зацвести — естественно и безвредно. Но цветение вредит общему виду растения. Когда появляются цветоносы, вся энергия колеуса устремляется не на листья, а на образование соцветий.
В результате:
листья становятся менее яркими и мелкими
стебель вытягивается, теряя компактность
растение выглядит истощенным и менее привлекательным
Сами цветки у колеуса мелкие, не имеющие той декоративной силы, как его листья. Так что разрешать растению цвести не стоит.
