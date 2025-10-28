ТСН в социальных сетях

Какому комнатному растению нельзя цвести и почему

Цветоносы у колеуса нужно удалять сразу после их появления, поскольку они отбирают энергию у листьев, делая их менее яркими и мелкими.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Главное украшение колеуса – не бутоны, а именно листья

Колеус ценится за неприхотливость, быстрый рост и высокую декоративность. Главное украшение колеуса — не бутоны, а именно листья. Именно оно привлекает своей цветовой палитрой.

Об этом пишет Prostoway.

Почему нельзя давать ему цвести

На первый взгляд, желание колеуса зацвести — естественно и безвредно. Но цветение вредит общему виду растения. Когда появляются цветоносы, вся энергия колеуса устремляется не на листья, а на образование соцветий.

В результате:

  • листья становятся менее яркими и мелкими

  • стебель вытягивается, теряя компактность

  • растение выглядит истощенным и менее привлекательным

Сами цветки у колеуса мелкие, не имеющие той декоративной силы, как его листья. Так что разрешать растению цвести не стоит.

Раньше мы писали о том, какие осенние однолетние растения следует посадить сейчас, чтобы сад цвел в течение осени.

