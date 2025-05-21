Каков реальный курс доллара был за СССР: почему это был секрет, о котором следовало молчать

Сколько в СССР стоил 1 доллар США / © Pixabay

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В течение многих лет обменный курс доллара в СССР оставался очень засекреченной темой. В то время как в мире доллар служил главной резервной валютой, в советской системе он был строго запрещен и недоступен для свободного обращения.

Почему доллар был запрещен в СССР и когда этот запрет вступил в силу

Автор популярного исторического YouTube-канала “Історик” объясняет, что еще с 1927 года в Советском Союзе был ликвидирован частный валютный рынок: все операции с иностранной валютой передали под контроль Госбанку и Внешторгбанку.

Ранее, по его словам, каждый мог свободно покупать, продавать и хранить иностранную валюту без каких-либо ограничений.

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Однако десять лет спустя, в 1937 году, в Уголовный кодекс СССР внесли статью 25, которая приравняла любые валютные операции к преступлениям против государства. Этот закон стал официальным началом жестоких репрессий в отношении тех, кто имел дело с долларами.

Как в СССР наказывали за владение долларами

Автор отмечает, что в начале 1950-х годов Сталин планировал создать союз стран, полностью отказавшихся от использования доллара в качестве платежного средства. Однако эта амбициозная идея не была реализована и потерпела поражение.

1961 вступил в силу обновленный Уголовный кодекс СССР, включавший жестокую 88-ю статью. Она предусматривала суровые наказания за незаконные валютные операции — от трех до восьми лет заключения, конфискацию имущества, а в случаях больших объемов валютных преступлений — даже расстрел.

Эксперт напоминает, что по личному приказу Хрущева в эту статью была добавлена смертная казнь. Именно в том году публично расстреляли Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева — примеры жестокого наказания за работу с долларами.

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Кто в СССР имел право официально приобрести доллары

Официальный доступ к покупке иностранной валюты имел только узкий круг лиц.

Историк объясняет, что это преимущественно дипломаты, высокопоставленные партийные функционеры, моряки, а также спортсмены и артисты, которые получали разрешение на временные заграничные поездки.

Обмен валют в СССР осуществлялся исключительно через отделение Госбанка, при этом операции производились лишь до полудня и строго под контролем милиции. Максимальная сумма для обмена не превышала 30 рублей, что примерно равнялось 33 долларам.

Автор отмечает, что по возвращении из-за границы все остатки валюты обязательно нужно было сдать обратно в банк.

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Каков был курс доллара в СССР в 1950-х годах

Начиная с 1950-х, СССР постепенно открывался для иностранных туристов, ежегодно прибывавших тысячами.

Блогер объясняет, что хотя гости могли официально обменять валюту в банках или отелях по установленному курсу, на самом деле большинство из них не спешило воспользоваться этой возможностью.

Причиной такой ситуации стал преуспевающий черный валютный рынок, существовавший в каждом крупном городе. Его участниками были валютчики или фарцовщики — нелегальные посредники.

Они покупали доллары в пять-шесть раз дороже официального курса, а затем перепродавали их за 8–10 рублей, делая на этом выгодный бизнес, несмотря на высокие риски.

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Для выезжавших за границу советских граждан черный рынок стал фактически единственным источником валюты, ведь официально разрешенные 33 доллара были явно недостаточными. Как объясняет автор, люди сознательно подвергались опасности, покупая валюту у валютчиков, потому что иначе не могли обеспечить себе поездку.

Каким на самом деле был курс доллара в СССР

Блогер делится интересными историческими данными о колебаниях курса доллара:

В 1897 году 1 доллар стоил 2 рубля.

После революции 1917 года курс резко возрос до 72 рублей за доллар.

В 1924 году, после денежной реформы, курс был установлен на уровне 2,22 рубля за доллар.

В 1961 году, во время новой денежной реформы, доллар официально стоил 90 копеек, а позже даже 60 копеек.

Блогер подчеркивает, что этот курс был искусственно занижен. Доллары обменивались в чрезвычайно ограниченном количестве и только для узкого круга лиц, что наносило значительные убытки для государственной казны.

Окончание эпохи валютных репрессий

Эксперт подчеркивает, что статью 88 отменили только в 1994 году — уже через несколько лет после распада Советского Союза были отменены и все ограничения на покупку иностранной валюты.

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Автор YouTube-канала “Історик” иронически замечает, что именно тот Союз, который ежегодно предрек крах американского доллара, в конце концов сам распался.